Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por viento para este martes 10 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes 10 de febrero hay alerta amarilla por tormentas en diferentes provincias del centro y norte del país y, además, alerta naranja por fuertes ráfagas de viento en la zona patagónica y cordillerana.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que las provincias afectadas por tormentas serán: Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y el este de Catamarca.

Según informó el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Las provincias bajo alertas este martes 10 de febrero

En ese sentido, detalló que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En cuanto a la temperatura, la máxima superará en todos los casos los 30°C y el pico será de 37°C en Chaco y Formosa.

Por otro lado, hay alerta amarilla y naranja por fuerte viento que alcanza a las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, La Pampa, el sur de San Juan y Buenos Aires y el extremo noreste de Santa Cruz.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

En el caso de la alerta amarilla, la velocidad de viento del sector oeste alcanzará los 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. En tanto en las zonas con alerta naranja, se prevén ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el martes será una jornada calurosa con una máxima de 33°C, mayormente nublada pero sin probabilidades de precipitaciones. No obstante, las lluvias están pronosticadas para el miércoles.