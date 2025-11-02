Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este domingo 2 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y viento que afectarán a cuatro provincias este domingo 2 de noviembre. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se prevén fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En el norte de Misiones y el noreste de Córdoba regirá una alerta por tormentas. El organismo anticipó lluvias y tormentas en esas zonas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Por otra parte, la alerta amarilla por viento regirá en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el sur de Santa Cruz. Según el parte oficial, estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre cuarenta y sesenta kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, lo que podría generar reducción de visibilidad y complicaciones para la circulación.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 2 de noviembre SMN

Ante estas condiciones meteorológicas adversas, el SMN recomienda, para las alertas por tormentas, evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua; no realizar actividades al aire libre; mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad que puedan caer; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas eléctricas; estar atento ante la posible caída de granizo; y contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para las alertas por viento, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse informado por las autoridades, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, buscar resguardo bajo techo y comunicarse con los organismos locales ante cualquier emergencia. También se sugiere tener preparada una mochila de emergencias con elementos esenciales.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 25°C. La mañana, el mediodía y la tarde estarán marcados por chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones del cuarenta por ciento, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado. El lunes se prevé una mejora de las condiciones y un ascenso de temperatura, sin pronóstico de lluvias, aunque el martes volverían las precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el domingo comenzará con chaparrones que podrían extenderse hasta la tarde. Por la noche cesarán las lluvias y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 22°C, con vientos que alcanzarán hasta doce kilómetros por hora. Al igual que en la Capital, el lunes se espera estabilidad y el martes retornarían las precipitaciones.

En el resto del país, el SMN anticipó temperaturas máximas y mínimas variadas. En Córdoba se esperan 30°C de máxima y 16°C de mínima; en Tucumán, 28°C y 16°C; en Santa Fe, 27°C y 16°C; en Entre Ríos, 29°C y 10°C; en Jujuy, 24°C y 14°C; en Salta, 24°C y 14°C; en Misiones, 25°C y 13°C; en La Rioja, 30°C y 16°C; y en Santiago del Estero, 30°C y 19°C.

Asimismo, en San Luis el pronóstico indica 27°C de máxima y 13°C de mínima; en San Juan, 30°C y 11°C; en Mendoza, 26°C y 11°C; en Río Negro, 26°C y 8°C; en Chubut, 19°C y 9°C; y en Santa Cruz, 14°C y 1°C.