Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este domingo 9 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 9 de noviembre regirán alertas amarillas por tormentas y viento en seis provincias, en el marco de un fin de semana marcado por contrastes climáticos entre la inestabilidad que se registran en el oeste del país y condiciones más estables que priman en en el centro y el noreste.

El SMN detalló que habrá alerta amarilla por tormentas en Mendoza, el oeste de La Pampa y Río Negro, y Neuquén. En estas zonas, se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubicarán entre 10 y 30 milímetros.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 9 de noviembre SMN

En simultáneo, rige alerta amarilla por viento para el sur de Santa Cruz y la costa este de Tierra del Fuego. El parte oficial indica que el área continuará afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Ante la alerta por tormentas, el SMN recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan el drenaje del agua; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad; alejarse de playas, ríos, lagunas o piletas ante actividad eléctrica; mantenerse informado por autoridades locales y tener a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para las zonas bajo alerta por viento, se sugiere evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse informado a través de los canales oficiales y contar con una mochila de emergencias preparada.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, este domingo se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde se prevé nubosidad en aumento. Para el lunes se anticipa un leve ascenso de temperatura, con cielo algo nublado durante la mayor parte del día. Recién hacia el martes por la tarde y noche podrían registrarse precipitaciones.

Pronóstico del clima para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares a las de la Ciudad. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 23°C. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora hacia el mediodía.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este domingo varían. Córdoba tendrá 14°C de mínima y 25°C de máxima; Tucumán, 13°C y 27°C; Santa Fe, 15°C y 27°C; Entre Ríos, 15°C y 26°C; Jujuy, 12°C y 25°C; Salta, 12°C y 25°C; Misiones, 13°C y 27°C; La Rioja, 13°C y 28°C; Santiago del Estero, 14°C y 30°C; San Luis, 12°C y 25°C; San Juan, 13°C y 28°C.

En la región cuyana y patagónica se esperan 12°C de mínima y 24°C de máxima en Mendoza; en Río Negro, 10°C y 24°C; en Chubut, 13°C y 24°C; mientras que en Santa Cruz, fuera de la zona de vientos intensos, se prevén 9°C de mínima y 21°C de máxima.