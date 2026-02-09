Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este lunes 9 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas y viento para este lunes 9 de febrero. El organismo, que depende del Ministerio de Defensa, advirtió que se trata de fenómenos meteorológicos que alcazan a 15 provincias y que pueden tener “capacidad de daño” y generar “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el parte oficial, la advertencia por tormentas rige para Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, el este de Catamarca, el este de La Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza, el este de La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires, y sectores del este de Río Negro y de Chubut (en particular la costa noreste y Península Valdés).

En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 9 de febrero SMN

A la vez, la alerta amarilla por viento abarca el oeste y el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Para esas zonas se esperan vientos fuertes del sector oeste o sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora.

Frente a este panorama, para las regiones bajo tormentas el organismo recomendó evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También sugirió desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico ante el ingreso de agua, cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, además de buscar refugio en construcciones cerradas.

Para los sectores afectados por vientos intensos, el SMN aconsejó evitar actividades al aire libre, asegurar elementos como macetas o toldos y mantenerse alejado de puertas y ventanas. Asimismo, pidió no resguardarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, y extremar los cuidados al conducir.

El clima en el AMBA

Para este lunes, en la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada parcialmente nublada por la mañana y la noche, con mayor nubosidad durante el mediodía y la tarde. En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 31°C y una mínima de 22°C. Se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hasta la tarde inclusive, mientras que las condiciones se mantendrían estables hasta la primera mitad del miércoles, cuando podrían registrarse chaparrones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar: 30°C de máximo y 20°C de mínima. Se prevé que el cielo esté parcialmente nublado en las primeras y últimas horas del día y mayormente cubierto en el tramo central. Se anuncian vientos de hasta 31 kilómetros por hora y también precipitaciones hacia el miércoles en la primera parte de la jornada.

En cuanto a las temperaturas previstas para el resto del país, el SMN indicó que en Córdoba, 31°C y 20°C; en Tucumán, 32°C y 22°C; en Santa Fe, 30°C y 20°C; en Entre Ríos, 30°C y 20°C; en Jujuy, 31°C y 21°C; y en Salta, 31°C y 21°C.

En Misiones se esperan 35°C de máxima y 20°C de mínima; en La Rioja, 30°C y 23°C; en Santiago del Estero, 34°C y 23°C; en San Luis, 28°C y 21°C; en San Juan, 32°C y 24°C; en Mendoza, 27°C y 20°C; en Río Negro, 26°C y 20°C; en Chubut, 25°C y 19°C; y en Santa Cruz, 19°C y 7°C.