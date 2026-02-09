Un exfutbolista murió tras sufrir un corte en el brazo durante una pelea: su hermano es uno de los sospechosos
La agresión ocurrió en Rafael Castillo; la fiscalía analiza si el ataque se produjo en el marco de una pelea familiar
Lucas Ignacio Pires, ex futbolista profesional, murió este viernes tras recibir un corte en un brazo durante una pelea en la vía pública en Rafael Castillo, partido de La Matanza. El exjugador del ascenso fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, pero los médicos no lograron salvarlo. Las circunstancias del episodio se encuentran bajo investigación judicial.
El hecho se produjo en la intersección de Raulíes y Alagón, donde una discusión escaló hasta convertirse en un ataque con un elemento cortante que le generó un corte en el antebrazo derecho, según informó el medio El Argentino.
Fuentes policiales señalaron que la agresión se concretó con una botella rota y que la herida habría alcanzado una arteria. Tras el incidente, allegados a la víctima lo llevaron al Hospital Presidente Néstor Kirchner, donde el personal de salud realizó maniobras de reanimación sin éxito.
La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza. Entre las líneas de trabajo aparece la posibilidad de que la pelea se haya dado por un enfrentamiento con su hermano, aunque esa hipótesis continúa en evaluación y no derivó, por el momento, en una imputación formal.
El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx— Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026
En el avance de la pesquisa se relevaron testimonios y se ordenaron peritajes para reconstruir la secuencia. Por otra parte, de acuerdo a testimonios del entorno barrial consignados por El Argentino, el conflicto podría haberse iniciado por problemas vinculados con consumo de drogas.
En tanto, la investigación judicial sigue en desarrollo y todavía no se descarta ninguna hipótesis. A la vez, avanza la recolección de pruebas, el análisis de testimonios y los peritajes.
Por otra parte, la muerte de Pires generó repercusiones en el ámbito deportivo. En ese marco, a través de un mensaje institucional compartido mediante su cuenta oficial de X, el club Almirante Brown expresó sus condolencias y acompañó a los familiares y seres queridos del exjugador.
“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, escribió el club en su publicación oficial.
Según consignó Primer Plano Online, Pires integró el plantel de Almirante Brown durante la temporada 2015/2016 y marcó un gol frente a Brown de Adrogué. Además, el vínculo de su familia con la institución también incluía a su hermano Omar y a varios primos, quienes en distintos momentos vistieron la misma camiseta del club de Isidro Casanova.
