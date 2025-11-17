¿Cuándo vuelve el calor?: así estará el clima en Buenos Aires esta semana, según Diego Angeli

Clima del lunes: mañana de invierno, tarde de primavera

El lunes presentará una mañana con baja temperatura como consecuencia de toda la circulación de aire frío del día anterior y de la madrugada. Se espera un amanecer donde vuelvan los abrigos gruesos con 11ºC de mínima, dos menos en la zona suburbana. Por suerte, habrá viento calmo o leve desde el sur, para no llevar la sensación térmica más abajo, y cielo mayormente despejado. Antes del mediodía rotará la veleta para anunciar el descenso de aire caliente de manera suave. La tarde conservará el cielo limpio e intensificará su velocidad de viento para que, con el sol, empuje el mercurio por arriba de los 24ºC y nos regalen una jornada de calor suave primaveral. La noche cerrará con cielo despejado, viento moderado y 20ºC.

Clima del martes: tarde de verano

Para mañana se espera que el descenso de aire caliente sea masivo, incluso llegando a ráfagas calientes de más de 50 km/h. El amanecer mostrará una importante recuperación térmica con el termómetro iniciando la cuenta en 16ºC, viento moderado a regular desde el noroeste y cielo mayormente despejado. La mañana prevé la llegada de aire caliente desde el oeste, con ráfagas intermitentes que provocarán una rápida suba de la temperatura hasta dejarnos una tarde veraniega, con 30ºC, viento atenuándose desde el oeste y cielo algo nublado. La veleta seguirá rotando hasta llegar al sudoeste antes del atardecer para que comience a soplar nuevamente aire frío en el estuario y nos evite una noche de calor. El cierre mostrará al mercurio descendiendo hasta 23ºC con cielo algo nublado y con viento leve desde el sur.

Clima del miércoles: descenso de temperatura

Volverá a girar el viento para entregarnos un comienzo de jornada con viento del noreste, cielo parcialmente nublado y mínima de 17ºC. La veleta seguirá inquieta para marcar la llegada de aire más fresco desde el este, en una mañana que tendrá sol intermitente y el termómetro irá subiendo más lentamente. La tarde tendrá al viento dirimiéndose entre el este y sudeste, lo que desanimará al termómetro que se recortará en 26ºC, con cielo algo nublado para volver a valores primaverales vespertinos. La noche tendrá viento frío desde el sudeste en un cierre con 20ºC.

Clima del jueves: probabilidad de precipitaciones

El viento volverá a girar y durante la primera parte del día soplará de manera moderada con aire templado desde el noreste, con cielo mayormente nublado y mínima de 16ºC. Se acabará la oferta solar con el arribo de un manto de nubes que nos tapará al sol durante todo el día. Hacia la tarde, girará el viento hacia el sudeste, lo que promovería una tanda de precipitaciones débiles, pero continúas, lo que recortará la máxima en 23ºC. Algunos modelos colocan las precipitaciones desde el atardecer, mientras que otros la relegan hasta la noche. Igualmente, todos los análisis coinciden en que hasta el momento lo que puede acumular el pluviómetro sería muy poco. El cierre mostraría precipitaciones, viento del este y 19ºC.

Clima del viernes: vuelve el viento frío

Para el viernes esperamos un día sin sol y con viento sostenido desde el sudeste lo que obligará la primavera a bajar el perfil. Se prevé un amanecer inestable, que podría entregar su última tanda de precipitaciones, con viento leve y el mercurio iniciando la cuenta en 15ºC. La mañana transcurrirá con el cielo techado por cúmulos bajos y cargados que podrían dejarnos lloviznas intermitentes. A partir del mediodía recobraremos la estabilidad, con la nubosidad disipándose lentamente hasta llegar a una tarde de cielo parcialmente nublado que permita la vuelta del sol, viento moderado del sudeste y la máxima planchada en 22ºC. La noche parece a salvo, aunque podrían renovarse las precipitaciones débiles durante la madrugada.

Borrador del fin de semana: así estará el clima

El sábado conservará la circulación de aire frío durante la mañana y algunos modelos no descartan inestabilidad hasta el mediodía. Tendremos viento moderado del noreste y cielo mayormente nublado. La tarde promete más sol con el retiro parcial de los nubarrones y máxima de 23ºC. El domingo se perfila soleado, con cielo algo nublado y la veleta girando al noreste para dejarnos un poco más de temperatura vespertina, puesto que la máxima subirá a 25ºC.

Eso es todo, amigos. Se acaba este breve lapso de estridencias térmicas, donde del calor intenso del sábado pasaremos a la mañana fría de hoy para luego ir hasta una tarde veraniega del martes. De ahí en adelante, tendremos una semana térmicamente muy tranquila con la veleta girando por todos los cuadrantes. Recuerden que el próximo episodio de precipitaciones sería el jueves a la noche y, hasta el momento, no se trataría de nada activo. De todas formas, la primavera ya entró en modo preveraniego porque todas las semanas entrega algunas tardes de más de 30ºC. La tranquilidad rioplatense contrasta con la realidad atmosférica del sur argentino, hoy parte de la Patagonia, especialmente el norte de Santa Cruz y sur de Chubut estarán bajo alerta roja por vientos huracanados.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli