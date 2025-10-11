Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este sábado 11 de octubre: las provincias afectadas

Después de una semana con temperaturas primaverales agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este sábado 11 de octubre se esperan condiciones adveras. En este marco, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta por tormentas regirá en la provincia de Buenos Aires (a excepción del sector noroeste) y el sur de Entre Ríos. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, las cuales estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Por otro lado, en la mitad este de Río Negro regirá una advertencia por lluvias, que serán de variada intensidad, y podrían provocar valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 11

En tanto, la alerta por vientos fuertes afectará a La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, donde se anticipan velocidades aproximadas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75. Se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

10 OCT ⚠️ #Alertas para el sábado 11/10



⛈️ #Tormentas

⚠️ Lluvias intensas

🟨 20-50 mm con ráfagas ≥ 60km/h

🧊 Granizo



☔️ #Lluvia

🟨 15-30 mm



🌬️ #Viento

🟨 35-70 km/h con ráfagas entre 75 y 90 km/h según la zona bajo alerta



Más info y recomendaciones:https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/wpQNzePvYF — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 10, 2025

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico emitió una serie de recomendaciones para mantener segura a la población:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscar un lugar seguro bajo techo.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 22°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 18°C y máximas de 28°C, el cielo estará mayormente nublado a lo largo de todo el día y a la noche se producirán tormentas fuertes. Los vientos del sector norte tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 61%.

El pronóstico completo para la Ciudad

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 22°C, pero mínimas de 17°C y máximas de 27°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado durante todo el día y tormentas fuertes por la noche. Además habrá una humedad del 72%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 17°C y 35°C en Córdoba, 14°C y 32°C en Tucumán, 18°C y 33°C en Santa Fe, 18°C y 32°C en Entre Ríos, 14°C y 35°C en Jujuy, 9°C y 34°C en Salta, 20°C y 33°C en Misiones, 16°C y 34°C en La Rioja, 20°C y 36°C en Santiago del Estero, 14°C y 20°C en San Luis, 11°C y 28°C en San Juan, 14°C y 21°C en Mendoza, 11°C y 18°C en Río Negro, 10°C y 18°C en Chubut y 3°C y 15°C en Santa Cruz.