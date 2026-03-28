Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este sábado 28 de marzo: las provincias afectadas

Después una jornada de viernes inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero sin condiciones adversas en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que para este sábado 28 de marzo se esperan fenómenos atípicos en distintas regiones. Emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para el sur, centro y norte.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que se esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Además señaló que en algunos sectores se prevén temperaturas muy altas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas y generar un efecto leve a moderado en la salud.

Según el parte publicado, las zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas serán Buenos Aires -a excepción de la Ciudad, el conurbano bonaerense y otros puntos-, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta.

Estas áreas serán afectadas por tormentas que estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. A su vez, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 28 de marzo

Frente a estos escenarios, el organismo publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y resguardada:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Por otra parte, el SMN publicó una alerta amarilla por vientos fuertes que regirá en Santa Cruz y una pequeña zona de Chubut. En estos casos, se anticipan velocidades aproximadas de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90.

En tanto, el organismo indicó que el norte de Corrientes y el oeste de Entre Ríos estarán bajo una alerta amarilla por altas temperaturas, con mínimas que podrían llegar a 20°C y máximas que podrían alcanzar los 33°C.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico informó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 21°C, con lo cual se mantendrá en la misma línea que durante los últimos días. Sin embargo, será una jornada inestable: se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde. Además, la humedad será del 95%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 27°C y una mínima de 18°C. En este caso, a diferencia de la Ciudad, las tormentas aisladas se mantendrán a lo largo de todo el día, mientras que la humedad será del 90%.

En el resto del país, las temperaturas previstas indican máximas y mínimas de 30°C y 20°C en Córdoba, 30°C y 19°C en Tucumán, 28°C y 13°C en Neuquén, 27°C y 16°C en La Pampa, 33°C y 20°C en Santa Fe, y 33°C y 20°C en Entre Ríos. En el norte, se esperan 25°C y 18°C en Jujuy, 24°C y 18°C en Salta, 31°C y 21°C en Catamarca, 35°C y 23°C en Corrientes, 15°C y 8°C en Tierra del Fuego, 35°C y 23°C en Chaco y 35°C y 23°C en Misiones.

Por su parte, en La Rioja se prevén 31°C y 21°C, en Santiago del Estero 33°C y 21°C, en San Luis 30°C y 17°C, en San Juan 32°C y 15°C, en Formosa 35°C y 26°C y en Mendoza 27°C y 16°C. En la Patagonia, las temperaturas serán de 30°C y 17°C en Río Negro, 27°C y 9°C en Chubut y 20°C y 12°C en Santa Cruz.