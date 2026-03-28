Tiempo en el AMBA: hasta cuándo sigue la lluvia y cómo estará el resto del fin de semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra fuertes tormentas durante la mañana de este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para la zona del conurbano y el resto de la provincia de Buenos Aires y una alerta amarilla para la Ciudad. Además pronosticó que el resto del fin de semana continuará con inestabilidad climática, precipitaciones y alta nubosidad.

Este sábado 28 tendrá una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 21°C, con una probabilidad de tormenta eléctrica que oscila entre el 40% y 70% durante la tarde. El viento sopla desde el sector oeste con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora.

Se espera una mejoría en las condiciones durante la noche, con una baja en la posibilidad de precipitaciones. El aviso afecta a todos los barrios porteños, desde Villa Lugano a Núñez; desde Villa Crespo a Puerto Madero.

El pronóstico del SMN para el resto del fin de semana en CABA.

Por otro lado, para el domingo 29 se prevé una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 22°C. Las tormentas eléctricas regresarían durante la mañana, con una probabilidad del 70%. La jornada tendrá su momento más cálido durante la tarde y la nubosidad caerá en una noche con marcas cercanas a los 26°C.

El organismo oficial activó una alerta por efectos en la salud. El informe técnico calificó estos fenómenos como peligrosos para la ciudadanía, especialmente los grupos de riesgo. Por esto, el personal de Protección Civil difundió medidas de seguridad para los ciudadanos:

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El Servicio Meterológico Nacional anunció que se espera un fin de semana con condiciones inestables. Pilar Camacho

En tanto, el interior de la provincia de Buenos Aires cuenta con una gran zona afectada: desde Laprida hasta Baradero.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, publicó un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas para las áreas de Baradero, Campana, Ramallo, San Antonio de Areco, San Pedro y Zárate.