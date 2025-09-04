Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este jueves 4 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este jueves 4 de septiembre que rigen en diez provincias. El organismo indicó que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En el caso de los vientos, el alerta se extiende al sur de Santa Cruz, la costa sur de la provincia de Buenos Aires, el este de La Rioja, el este de Catamarca, un sector del este de Tucumán y el este de Salta. Según detalló el SMN, en el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

En paralelo, el alerta por tormentas afecta al oeste de Formosa, el centro y oeste de Chaco, Corrientes y la mitad sur de Misiones. De acuerdo con el informe del organismo, se prevé que estas zonas sean afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 4 de septiembre.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 12°C. El cielo se presentará algo nublado durante la mañana, el mediodía y la tarde, en tanto que por la tarde se prevé nubosidad parcial. Por la noche volverá a estar algo nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja, con un 10% durante la tarde. Los vientos alcanzarán hasta 31 kilómetros por hora durante el mediodía.

En el centro del país y la región pampeana, la temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 14°C. El día comenzará mayormente nublado por la mañana y luego estará parcialmente nublado en el resto de la jornada. Se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la mañana y el mediodía.

La región de Cuyo tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 16°C. El cielo se presentará nublado durante la mañana, la tarde y la noche. Hacia el mediodía se esperan lloviznas, con una probabilidad de precipitación del 40%. En esa franja también se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros.

En el norte del país se anticipan temperaturas entre los 8°C y 12°C. El pronóstico prevé lloviznas durante la mañana, lluvias aisladas hacia el mediodía y nuevas lloviznas por la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones será del 70% durante la mañana y del 40% en el resto de la jornada. Se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante todo el día.

En la Patagonia, la mínima se ubicará en -1°C y la máxima en 12°C. El cielo estará parcialmente nublado en la mañana, algo nublado durante el mediodía y la tarde, y nuevamente parcialmente nublado por la noche. Los vientos alcanzarán hasta 31 kilómetros por hora por la tarde. Se prevén ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora durante la tarde y de hasta 50 kilómetros por hora en la mañana y el mediodía.

Recomendaciones por viento

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por tormenta