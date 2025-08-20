Hay alerta amarilla por viento para este miércoles 20 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para este miércoles 20 de agosto que rige en seis provincias. El organismo, que depende del Ministerio de Defensa, advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Las provincias alcanzadas por la advertencia son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, y el sur de Entre Ríos. Según el SMN, a partir de la madrugada del miércoles toda el área de cobertura será afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 65 y 80 km/h.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se anticipan chaparrones por la mañana y lluvias aisladas al mediodía, seguidas de una tarde ventosa y una noche despejada. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en torno al 70% durante las primeras horas del día. Se esperan vientos de hasta 31 km/h por la mañana y mediodía, que podrían aumentar hasta los 41 km/h durante la tarde. Las ráfagas más intensas se prevén entre el mediodía y la tarde, con valores de hasta 78 km/h. En esta zona, además, la temperatura máxima se ubicará en torno a los 16°C y la mínima será de 13°C.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 20 de agosto.

En el centro del país y la región pampeana, la jornada se presentará ventosa durante la mañana, con cielo algo nublado hacia el mediodía y despejado por la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 20°C. Los vientos alcanzarán los 41 km/h en las primeras horas del día y se esperan ráfagas de hasta 69 km/h.

En la región de Cuyo, en tanto, se espera una jornada mayormente despejada, con temperaturas que irán desde los 7°C a los 23°C. Los vientos serán leves durante todo el día, con máximas de hasta 12 km/h, lo que implica condiciones estables en esa zona.

El norte argentino también tendrá condiciones de tiempo calmo. La jornada se iniciará con cielo despejado durante la mañana y el mediodía, algo nublado por la tarde, y nuevamente despejado por la noche. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 19°C. Durante la tarde se registrarán vientos de hasta 22 km/h.

La Patagonia, en cambio, se verá más afectada por los vientos. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana, tarde y noche, y algo nublado al mediodía. La temperatura se ubicará entre 1°C y 11°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 50 km/h por la tarde y disminuirán hacia la noche. Durante la mañana y la tarde se esperan ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

Frente a estas condiciones, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El organismo recordó que el nivel de alerta amarillo implica fenómenos que, si bien no son extremos, pueden provocar daños puntuales o poner en riesgo ciertas actividades cotidianas si no se toman precauciones.

El tiempo en el AMBA

El pronóstico del tiempo en la Ciudad.

La temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores oscilará entre los 13°C y los 16°C. Durante la mañana se esperan chaparrones, seguidos por lluvias aisladas al mediodía. Por la tarde el clima será ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h, y hacia la noche se prevé cielo despejado. Las condiciones climáticas mejorarán el jueves, aunque persistirá el viento frío durante la madrugada.

El jueves en la ciudad de Buenos Aires se anticipa una jornada con cielo despejado por la mañana, algo nublado al mediodía y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 19°C. A lo largo del día se registrarán vientos de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h durante la noche.