Cuándo llueve esta semana: así estará el pronóstico del clima durante los próximos días, según Diego Angeli

Clima de lunes: siguen los nubarrones

El manto de nubes del fin de semana se quedará un tiempo más para techar el cielo rioplatense y dejarnos otro día sin sol. Se espera una mañana con cielo nublado, viento leve desde el este, una mínima de 11ºC y visibilidad reducida por neblinas que se dan por la alta humedad. El comienzo del día mantendrá la ligera inestabilidad de ayer, por lo que alguna llovizna es parte de la previsión. Una campera impermeable podría ser la mejor elección antes de salir de casa si le toca moverse al aire libre. Por suerte, será un día con poco viento para no acentuar el frío matinal. En tanto, la tarde se mostrará un poco más inestable, puesto que se le abrirá la puerta a algunas lluvias aisladas. Igualmente, no cancele ninguna actividad porque lo que puede llover es muy aislado y muy poco. Se espera una máxima de 17ºC y el viento se irá intensificando progresivamente hasta llegar a una noche que nos dejaría ráfagas intermitentes del sudeste. La nubosidad baja cuidará la temperatura nocturna, que promediará en un cierre con 15ºC.

Clima del martes: vuelve la lluvia

El martes habrá lluvias en el AMBA

El martes será un día difícil para todo aquel que tenga alguna actividad a la intemperie o le toque moverse por la vía pública. Volverá la lluvia al estuario en un amanecer que ya podría depararnos las primeras tandas de precipitaciones con cielo nublado, 13ºC de piso térmico y viento fuerte desde el este que dejará una percepción más fría de la temperatura, además de hacer imposible maniobrar el paraguas. La franja de mayor inestabilidad iría desde antes del mediodía hasta media tarde. Allí podríamos tener lluvias más activas, incluso algún pasaje con abundante caída de agua. El termómetro casi ni se moverá en todo el día, puesto que llegará hasta los 16ºC. El atardecer mostraría lluvia más débil y la noche nos dejaría lloviznas, siempre conservando las ráfagas en superficie. Con el desplome del barómetro, vuelve la palabra “ciclogénesis” a los títulos de los noticieros.

Clima del miércoles: se vuela Buenos Aires

El miércoles también nos dejará expuestos a precipitaciones, aunque mucho más débiles y muy lejos de los acumulados del día anterior. Un frente frío barrerá el estuario desde la madrugada para dejarnos una mañana muy ventosa, con cielo nublado y mínima de 13ºC. Otra vez el intenso chiflete refutará al termómetro al entregar una percepción mucho más baja de la temperatura. La tarde terminará con el segmento de lluvias para abrir el evento del viento: es la primera vez en el año que los modelos pronostican ráfagas de hasta 60 km/h, lo que es compatible con caída de árboles. No efectúe ninguna actividad al aire libre si se emite un alerta por ráfagas porque lo que nos muestran los algoritmos es un escenario de potencial tiempo severo. No subestime las alertas porque las rachas podrían llegar a velocidades peligrosas. Hacia la noche, comenzará a girar el viento para atenuarse de manera importante y arrimar aire muy frío desde el oeste en un cierre con 14ºC y fuerte descenso durante la madrugada.

Clima del jueves: el regreso del sol y las tardes templadas

Después de varias jornadas donde la nubosidad baja acercaron mucho la mínima y la máxima, volverán el cielo limpio y la amplitud térmica. No solo eso, el jueves tendrá la mañana más fría y la tarde más templada de toda la semana. Se espera un amanecer con 9ºC, con la vuelta del sol y el viento calmándose hasta soplar levemente desde el noroeste. El termómetro aprovechará la insolación y el tímido descenso de aire templado para rebotar rápidamente e intentar salir del segmento invernal. La tarde espera un poco más de nubosidad con una máxima de 19ºC y se mantendrá el viento suave. Por su parte, la noche mostraría 15ºC en un cierre apenas fresco.

Vuelve el sol este jueves Shutterstock

Clima del viernes: inestable por entrada de aire frío

El viernes volveremos a ser impactados por una masa de aire frío que renovará la posibilidad de precipitaciones. La mañana expondrá las últimas horas con viento suave desde el norte, con el cielo que irá nublándose progresivamente y 12ºC de piso térmico. La jornada estará signada por el horario de arribo del frente: un ingreso tardío nos permitiría alcanzar los 18ºC vespertinos. De todas formas, si tiene algún plan al aire libre, no deje de estar atento a las nuevas actualizaciones porque no se descarta alguna lluvia mucho más temprano. La noche parece estar a salvo, pero mostraría un importante descenso de temperatura.

Borrador del fin de semana: este es el pronóstico del tiempo

El sábado soplará aire frío y seco, lo que moldeará una jornada soleada con percepción invernal. Se espera una mañana con cielo algo nublado, con mínima de 10ºC y poco viento. La tarde mostraría poca nubosidad, pero la circulación de aire frío haría desistir al termómetro en 15ºC. En tanto, la jornada dominical se perfila con cielo mayormente despejado y repetirá el fresco matinal con una tarde de 17ºC.

Eso es todo, amigos. A pesar de algunas complicaciones que podría traer en algún centro urbano, le damos la bienvenida a las lluvias tras tantos días con los pluviómetros secos. De todas formas, nos obligará a hacer un monitoreo constante del centro de baja presión. Si bien las precipitaciones pueden intensificarse, atenuarse en su derrotero o cambiar su tracking, el evento de ráfagas del miércoles es seguro, por lo que no subestimen las alertas. Son por lejos la variable de severidad que más daño estructural causa en el estuario, aunque todos siempre se preocupen por el granizo. Por lo demás, no se espera frío intenso para los próximos días y habrá que esperar hasta el jueves para volver a ver al sol.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli