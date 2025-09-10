Un médico recomienda el uso de este medicamento para bajar el colesterol: “Es bueno y salva vidas”

Jorge Tartaglione, el reconocido médico especialista en corazón, visitó los estudios de LN+ para desmentir versiones difundidas en redes sociales sobre el colesterol.

“Es muy preocupante. Hay una gran cantidad de noticias falsas. Prácticamente el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”, sostuvo.

Colesterol

El cardiólogo resaltó la importancia de las estatinas, que contribuyen a regular los niveles de colesterol y reducen el riesgo de infarto, ACV y enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y demencia. “Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”, explicó.

“Vos entrás en las redes y dicen que si tomás estatina, te va a matar, te va a doler la pierna. Eso genera muchas dudas. Me preocupa que muchos de estos posteos son de médicos. ¿Por qué lo hacen?”, lamentó.

En ese sentido, remarcó que la actividad física y una dieta saludable ayudan a nivelar los niveles de colesterol, pero que en muchos casos no alcanzan y es necesario un tratamiento con medicación.

Asimismo, resaltó que hay pacientes vegetarianos que tienen el colesterol alto. “Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fábrica genéticamente en el hígado”, apuntó.

Qué colesterol malo se debe tener

Tartaglione brindó cifras estimadas respecto al valor del LDL que ciertas personas deberían tener para evitar afecciones cardíacas.

Una persona sana: menos de 116

Fumador, hipertenso o diabético: menos de 100 o 70

Paciente con antecedentes de enfermedades cardíacas: menos de 50

Sobre el cierre del diálogo, el doctor aclaró que, como todos los medicamentos, las estatinas tienen efectos adversos. “En el 1% de los casos da dolores musculares”, concluyó.

Algunos consejos antes de realizarse un control de colesterol

Según los especialistas, antes de un control de colesterol es recomendable ayunar entre nueve y doce horas, evitando consumir alimentos y bebidas, a excepción del agua. También es clave dar aviso al profesional sobre cualquier medicación o suplemento que se esté consumiendo.

Más allá de la dieta, controlar el colesterol requiere una combinación de buenos hábitos y chequeos regulares FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Apuntar malestares o llevar una lista de síntomas, en el caso de tenerlos, también puede servir para que el médico entienda nuestra situación de salud. Además del cuidado en las comidas, es importante durante las horas previas, evitar el alcohol y el consumo de cigarrillos.