Hay alerta amarilla por vientos fuertes y Zonda para este viernes 3 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de una serie de días con temperaturas primaverales agradables pero con gran presencia de nubes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este viernes 3 de octubre, en la antesala de un fin de semana lluvioso, el pronóstico continuará en la misma línea. En tanto, emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes y vientos Zonda en distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta por vientos regirá en 11 provincias: Buenos Aires [en el sur], La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 90km/h.

En este sentido, el SMN advirtió que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

El mapa de alertas para este viernes

A su vez, el Servicio Meteorológico informó que sectores del norte de Mendoza y del centro de San Juan estarán bajo alerta amarilla por vientos Zonda, con velocidades aproximadas de entre 35 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que podrían superar los 70. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, advirtió.

Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

🌩️ Entre el sábado 4 y el domingo 5 un frente frío avanzará sobre el centro y norte del país. Traerá lluvias y tormentas de variada intensidad.



👉 Las zonas más afectadas: Buenos Aires, este de La Pampa y Río Negro, sur y este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos. pic.twitter.com/qFw2rArU1l — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 2, 2025

Por su parte, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias, la cual afectará a las zonas cordilleranas de Chubut y Santa Cruz. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros en 24 horas, pudiendo ser superados de manera puntual. “No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas”, señaló.

El tiempo en el AMBA

En vísperas de un fin de semana lluvioso, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 20°C, un poco más alta que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 15°C y máximas de 26°C, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada -hasta la noche, cuando las nubes se correrán parcialmente-, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de seis kilómetros por hora y la humedad será del 73%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar con una media de 19°C, mínimas de 13°C y máximas de 26°C. En principio será una jornada ventosa, con neblina durante la mañana y el cielo parcialmente nublado por la tarde. Además habrá una humedad del 88%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 16°C y 32°C en Córdoba, 16°C y 32°C en Tucumán, 15°C y 28°C en Santa Fe, 15°C y 28°C en Entre Ríos, 12°C y 29°C en Jujuy, 13°C y 28°C en Salta, 19°C y 25°C en Misiones, 16°C y 35°C en La Rioja, 16°C y 34°C en Santiago del Estero, 18°C y 33°C en San Luis, 15°C y 34°C en San Juan, 14°C y 31°C en Mendoza, 18°C y 30°C en Río Negro, 11°C y 25°C en Chubut y 4°C y 14°C en Santa Cruz.