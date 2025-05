Hay alerta amarilla por vientos para este lunes 12 de mayo: las provincias afectadas

Tras un fin de semana otoñal, con tiempo fresco y soleado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este lunes 12 de mayo y emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para una sola provincia. El resto del territorio nacional se encuentra sin advertencias especiales, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos importantes.

Según indicó el organismo nacional, tal como ocurrió este domingo, en la provincia de Tierra del Fuego rige un aviso por posibles vientos del noroeste con velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

De cara a estos fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN recomendó que los ciudadanos eviten actividades al aire libre; aseguren los elementos que puedan volarse; se mantengan informados por las autoridades; y tengan siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El alerta por vientos fuertes para este lunes. SMN

En tanto, para el centro del país y la región pampeana se espera un día con cielo algo nublado que hacia la noche pasará a estar parcialmente nublado. Las temperaturas irán de los 13°C a los 22°C. Durante el mediodía, los vientos podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora, mientras que por la tarde se esperan ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo, el cielo estará ligeramente nublado por la mañana, ventoso al mediodía y la tarde, y parcialmente nublado durante la noche. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados. Los vientos más fuertes se registrarán durante el mediodía y la tarde, con velocidades de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas que también podrían llegar a los 69 kilómetros por hora.

En el norte del país, el día se presentará mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. Habrá neblina al mediodía y una baja probabilidad de precipitaciones —10%— durante el mediodía y la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre los 13°C y los 17°C, con vientos que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora.

Por último, en la Patagonia, el cielo estará parcialmente nublado durante la primera mitad del día, pasando a mayormente nublado en el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 15°C, con vientos del norte y el oeste que podrán alcanzar hasta los 22 kilómetros por hora.

El tiempo en el AMBA

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Tras un domingo que cerró un fin de semana de muy buenas condiciones meteorológicas y una máxima de 23ºC, el SMN también emitió el pronóstico para este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el parte, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará los 13 grados, sin lluvias, con vientos del norte que correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, humedad del 77% y buena visibilidad. Para después del mediodía se esperan condiciones similares, con una temperatura que alcanzará el pico máximo pronosticado de 21 grados.

En tanto, para el resto de la semana no se esperan ingresos importantes de aire frío, e incluso el cuadrante norte regirá durante varios días, lo que permitirá que la mínima no descienda de los 14ºC y la máxima pueda superar los 21ºC. Asimismo, hasta el momento no se esperan lluvias hasta, por lo menos, el viernes 16.