Hay alerta amarilla y naranja por vientos fuertes para este miércoles 8 de octubre: las provincias afectadas

La primavera llegó para quedarse, o al menos así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la temperatura alcanzará los 26 grados este miércoles 8 de octubre y se prevé que se mantenga de esta forma por lo menos hasta la semana que viene. A su vez, el organismo nacional emitió una serie de alertas por tormentas y vientos fuertes en el sur del país.

De esta forma, en Chubut y Santa Cruz rige un aviso naranja por vientos fuertes, mientras que en Río Negro el alerta desciende al nivel amarillo. Estas áreas serán afectadas por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

El mapa de las alertas para este miércoles. SMN

A su vez, en la provincia de Chubut rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.

Frente a estos posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener segura a la población:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscar un lugar seguro bajo techo.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.

Finalmente, en Santa Cruz hay un aviso ante posibles nevadas de variada intensidad. Según indicaron desde el organismo nacional se esperan valores de nieve acumulada de entre 30 y 40 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

El tiempo en el AMBA

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

El SMN también emitió el pronóstico para la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense. Según el parte, este miércoles continuará el tiempo soleado y con temperaturas en ascenso, tal como pasó en los últimos días. La mañana comenzó con cielo despejado, viento moderado del noroeste y una mínima de 12ºC. La amplitud térmica dejará una tarde cálida, con una máxima de 26 grados.

El jueves, en tanto, se espera un amanecer con cielo despejado, viento moderado desde el norte y el termómetro que iniciará la cuenta en 14ºC. Por la tarde llegará hasta los 26ºC vespertinos apoyado por el viento cálido que soplará levemente y permitirá que la noche cierre en 20 grados. Esto marcará el comienzo de varios días con temperaturas casi veraniegas.

En este marco, el viernes las mínimas ya comenzarán a partir de los 15 grados y se extenderán hasta los 28°C. Sin embargo, se acabará el cielo despejado y se espera que comience la nubosidad que se extenderá durante todo el fin de semana y anticipará las lluvias que podrán desplegarse el sábado y el domingo.

Tras una progresiva rotación del viento, no se descartan posibles precipitaciones el sábado. El domingo la inestabilidad está casi asegurada e ingresará un frente de aire frío que provocará un brusco descenso de la temperatura.