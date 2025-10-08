Premio Nobel de Química para tres científicos por el desarrollo de estructuras metalorgánicas

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este miércoles que los científicos Susumu Kitagawa (Japón), Richard Robson (Reino Unido) y Omar M. Yaghi (Jordania-EE.UU.) recibieron el Premio Nobel de Química 2025 por “el desarrollo de estructuras metalorgánicas”.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los elegidos de este año crearon “nuevas salas para la química”. En detalle, desarrollaron un nuevo tipo de arquitectura molecular (estructuras metalorgánicas) que contiene grandes cavidades por las que las moléculas pueden fluir hacia adentro y hacia afuera. Según lo anunciado, los investigadores las utilizaron para recolectar agua del aire del desierto, extraer contaminantes del agua, capturar dióxido de carbono y almacenar hidrógeno.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Robson trabaja en la Universidad de Melbourne, Australia; Kitagawa en la de Kioto, Japón; y Yaghi, en la Universidad de California, EE.UU.

“A través del desarrollo de los marcos los galardonados han proporcionado a los químicos nuevas oportunidades para resolver algunos de los retos a los que nos enfrentamos”, dijo la institución en un comunicado.

La Real Academia Sueca de las Ciencias concede este premio, que tiene más de un siglo de antigüedad, y los ganadores se reparten 11 millones de coronas suecas (US$1,2 millones), así como la fama de haber ganado el que posiblemente sea el premio científico más prestigioso del mundo.

El Nobel de Química fue el tercer premio anunciado en la edición de este año, siguiendo la tradición, tras los dos confirmados esta semana. Establecidos en el testamento del inventor y empresario sueco Alfred Nobel, los premios a los logros en ciencia, literatura y paz se conceden desde 1901, con algunas interrupciones debido sobre todo a las guerras mundiales.

El propio Nobel era químico y sus avances en ese campo contribuyeron a apuntalar la riqueza que amasó con su invención de la dinamita en el siglo XIX. El premio de economía es una adición posterior financiada por el banco central sueco.

A veces eclipsados por galardonados más famosos en los campos de la física, la literatura y la paz, los premios de química reconocieron muchos descubrimientos influyentes, como la fisión nuclear, las técnicas de secuenciación del ADN y la levadura.

El reconocimiento del año pasado recayó en los científicos estadounidenses David Baker y John Jumper y en el británico Demis Hassabis por sus trabajos sobre la decodificación de la estructura de las proteínas y la creación de otras nuevas, que han permitido avances en ámbitos como el desarrollo de fármacos.

Este jueves se anunciará el ganador en Literatura, el viernes el Nobel de la Paz y el premio de Economía se fallará el lunes. La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Nobel (1896).

