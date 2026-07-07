Quién era Chatterbox, el youtuber argentino que murió a los 27 años en un choque frontal en la Ruta 5

Sebastián Funes, el youtuber conocido popularmente como Chatterbox, perdió la vida tras un choque de autos frontal que tuvo lugar el domingo en la Ruta 5 cerca de las 14.30 a la altura del kilómetro 349 y su muerte enlutó a la comunidad gamer.

El joven, de 27 años, se destacó en redes sociales por la creación de contenido enfocado en Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys, algunos de los videojuegos más populares del momento. Desde 2018 y a través de videos de diversa duración, Chatterbox construyó una comunidad de casi dos millones de suscriptores.

Sus primeros pasos en el universo de la virtualidad fueron en TikTok y luego en YouTube, donde encontró el formato que le permitió el salto a la popularidad: una combinación de reacciones, challenges y transmisiones en directo en las que interactuaba con sus fans.

Su popularidad en redes le valió algunos reconocimientos

Además de analizar los métodos y las tácticas en los videojuegos, Chatterbox incluía humor y un constante ida y vuelta con sus seguidores, lo que edificó una imagen de cercanía para con millones de personas.

Entre los hitos de su carrera se destacan dos. Por un lado, haber alcanzado más de cinco millones de visualizaciones en un video en el cual interactuaba con un jugador menor que él durante una partida de Fortnite intentando conseguir una victoria, que el joven nunca había conseguido. Y por el otro, haber alcanzado el millón de suscriptores en YouTube con apenas cinco años de experiencia.

Más allá del contenido estrictamente profesional y vinculado a la comunidad gamer, a través de su perfil de Instagram, Chatterbox dio a conocer su faceta más humana, publicando contenido referido a su vida cotidiana.

Gaspi, el antecedente más reciente

A partir del deceso de Chatterbox, la comunidad digital argentina recordó un fatídico caso similar: el de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, otro youtuber argentino que perdió la vida en un accidente.

Gaspi murió a sus 23 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil. tras el choque de las dos aeronaves en pleno vuelo.

Gaspi se popularizó por su humor mordaz (Fuente: Instagram/@gaspipd)

En el helicóptero donde estaba Gaspi también se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota) y el piloto Alexandre Souza. En la otra aeronave solo estaba el piloto Charles Marsillac, según se confirmó tras el choque.

Pese a que el accidente tuvo lugar el domingo 14 de junio, las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos, explotó y provocó que al menos 20 vehículos se prendieran fuego. En tanto, la otra aeronave involucrada en el accidente no estalló y se estrelló a 100 metros de distancia.