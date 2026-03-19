Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este jueves 19 de marzo: las provincias afectadas

En medio de una semana con condiciones variadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este jueves 19 de marzo, y afirmó que en algunas provincias se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta amarilla por tormentas regirá en el sur de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Mendoza y San Luis, donde los fenómenos meteorológicos tendrán “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este jueves 19 de marzo

En tanto, el SMN indicó que el sur de Neuquén estará bajo un aviso naranja por lluvias intensas y se estima una precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros. A su vez, en el resto de la zona cordillerana de la provincia habrá una alerta amarilla, donde los valores rondarán entre 15 y 30 milímetros.

Asimismo en el norte de Neuquén y las zonas cordilleranas de Mendoza regirá una advertencia de nivel amarilla por vientos fuertes. Se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100.

Ante estos escenarios, el Servicio Meteorológico publicó una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad resguardada: no circular en zonas inundables, mantener limpios los drenajes, no exponerse innecesariamente y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa en la vivienda. En el caso de los vientos, sugiere asegurar objetos que puedan ser desplazados, mantenerse alejado de estructuras inestables, evitar refugiarse bajo árboles o carteles y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en el AMBA

El SMN aseguró que este jueves la temperatura rondará en los 22°C en la ciudad de Buenos Aires, con mínimas de 18°C y máximas de 26°C, en la misma línea que este miércoles. Será una jornada nublada y ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y una humedad del 63%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

Luego se espera que el tiempo empeore: el viernes, el cielo estará completamente nublado y el sábado habrá tormentas aisladas y chaparrones. Recién el domingo se reflejarán mejoras, aunque leves.

Para el conurbano bonaerense se prevé un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con mínimas de 16°C y máximas de 25°C. En estos casos, el cielo también estará algo nublado y la humedad rondará en 60%.

En el resto del país, la temperatura rondará entre 28°C y 16°C en Córdoba; 26°C y 20°C en Tucumán; 30°C y 16°C en Santa Fe y Entre Ríos; 24°C y 18°C en Jujuy; 25°C y 19°C en Salta; 31°C y 20°C en Misiones; 30°C y 20°C en La Rioja; 31°C y 20°C en Santiago del Estero; 30°C y 17°C en San Luis; 8°C y 6°C en Tierra del Fuego; y 29°C y 15°C en Mendoza.

También se esperan máximas de 25°C y mínimas de 15°C en Río Negro; 30°C y 22°C en Catamarca; 31°C y 22°C en Chaco; 23°C y 16°C en Chubut; 31°C y 22°C en Corrientes; 31°C y 22°C en Formosa; 29°C y 15°C en La Pampa; 23°C y 14°C en Neuquén; 32°C y 17°C en San Juan; mientras que en Santa Cruz la temperatura alcanzará los 11°C de máxima y descenderá hasta los 6°C de mínima.