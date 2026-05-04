La empresa del crucero en el que se registró un brote de hantavirus emitió un comunicado

Oceanwide Expeditions, la empresa operadora del crucero en el que se reportó un brote de hantavirus, confirmó que tres pasajeros murieron durante el viaje a bordo del MV Hondius y dio detalles sobre otras personas afectadas. “Nos enfrentamos a desafíos complejos“, señaló en un texto publicado en las redes sociales.

La información surge luego de que este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara sobre el evento sanitario que tuvo lugar en el barco que partió desde Ushuaia, Tierra del Fuego, el 20 de marzo y se encuentra frente a la costa de Cabo Verde.

En su actualización, la empresa precisó: “Durante este viaje, tres pasajeros fallecieron”. También indicó que otro está siendo tratado en cuidados intensivos en Johannesburgo y sostuvo que dos miembros de la tripulación requirieron ”atención médica inmediata”, sin brindar detalles adicionales sobre su estado.

El comunicado remarca que la compañía se encuentra trabajando para acelerar la asistencia médica. La firma también aseguró que ya se notificó a los allegados de las personas afectadas.

En paralelo, Oceanwide Expeditions subrayó que mantiene contacto con distintos organismos para abordar la emergencia sanitaria. “La salud y la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación son nuestra máxima prioridad”, expresaron y afirmaron que la empresa se encuentra colaborando “autoridades locales e internacionales, incluyendo la OMS, el RIVM, las embajadas pertinentes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos” para abordar esta situación.

El MV Hondius es un crucero polar operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Entre sus itinerarios figura uno que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas Georgias del Sur y Santa Elena.

El crucero MV Hondius, donde se decretó un posible brote de Hantavirus Oceanwide Expeditions

El crucero es un visitante frecuente del puerto de Ushuaia durante la temporada de verano austral (octubre-abril), utilizado principalmente para expediciones a la Antártida. A nivel local, tanto desde la Municipalidad de Ushuaia como desde el sector privado de la salud se descartó que haya habido reportes de contagios de hantavirus en los últimos meses; tampoco aparece ningún registro en los informes de epidemiología que realiza el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

Por otra parte, el hecho de que el crucero haya iniciado su itinerario en Ushuaia pone el foco de la investigación epidemiológica en la región patagónica, donde el hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por la especie denominada ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus).

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por la especie denominada ratón de cola larga archivo

En el sur de la Argentina y Chile predomina la cepa Andes, que posee una característica única y preocupante a diferencia de otras variantes del virus: la capacidad de transmisión de persona a persona.

Las autoridades investigan si el contagio inicial se produjo por contacto ambiental con roedores en las zonas rurales antes del embarque o si existió un foco de contagio dentro de la logística del buque.