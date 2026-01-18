Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este domingo 18 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas para este domingo 18 de enero. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 16 provincias afectadas. En algunos distritos los fenómenos previstos implican eventos que, según detalla el SMN, pueden resultar “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

De acuerdo con el parte oficial, la alerta naranja por tormentas rige para el noroeste de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, el centro de Salta, Tucumán y el este de Catamarca. En esas regiones, el SMN advirtió que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y, principalmente, abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 18 de enero SMN

En tanto, la alerta amarilla por tormentas alcanza al norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el sur y norte de Santa Fe, el sudeste y norte de Córdoba, Corrientes, Misiones, Formosa, el noroeste de Chaco, el sudeste de Santiago del Estero, el este y oeste de Salta, Jujuy, el centro de Catamarca, La Rioja, San Juan y el noroeste de San Luis. Para toda esa zona, el organismo indicó que se esperan tormentas de variada intensidad, con posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y precipitaciones localmente intensas en cortos períodos.

Tras describir las características de las alertas, el SMN difundió una serie de recomendaciones para este tipo de fenómenos meteorológicos. Para las áreas bajo alerta naranja por tormentas, el organismo aconseja seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. También recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no transitar calles anegadas. Además, sugiere retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y tener agendados los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C. Por la mañana, se prevén tormentas aisladas, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. Al mediodía el tiempo estará ventoso, mientras que por la tarde y la noche el cielo se presentará parcialmente nublado. Para los primeros días de la semana, se anticipa que las condiciones se mantendrán estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico será similar al de la Ciudad, con una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 16°C. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, al mediodía condiciones ventosas y, hacia la tarde y la noche, cielo parcialmente nublado. Además, se pronostican ráfagas intensas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

En cuanto al resto del país, el SMN prevé para este domingo temperaturas máximas de 31°C en Córdoba, 28°C en Tucumán, 32°C en Santa Fe y 31°C en Entre Ríos, con mínimas que oscilarán entre los 20°C y 22°C. En el norte, se esperan máximas de 26°C en Jujuy y Salta, 30°C en Misiones y La Rioja, y 31°C en Santiago del Estero, mientras que San Juan y San Luis podrían alcanzar los 32°C y 31°C, respectivamente.

Por otra parte, el organismo anticipó una máxima de 30°C en Mendoza, con mínima de 21°C. Más al sur, Río Negro tendrá una máxima de 21°C y mínima de 12°C; Chubut, 19°C y 11°C; y Santa Cruz, 17°C y 7°C.