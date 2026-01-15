Afloja el calor: este es el pronóstico del tiempo en el AMBA para este fin de semana

El fin de semana en el AMBA ofrecerá un bienvenido respiro térmico tras un jueves con sensación térmica elevada y posibles tormentas aisladas; el viernes se sentirá un descenso notorio de temperatura, mientras que el sábado y domingo serán días ideales para planes al aire libre.

Clima del jueves: tormentas aisladas y descenso de temperatura

El jueves mostrará las últimas horas con descenso de aire caliente y cortará con la saga de calor insoportable. Se espera un amanecer con viento desde el norte, cielo mayormente nublado y mínima de 26ºC, para empezar el día con el mercurio bien arriba que obliga a salir en remera. El comienzo de jornada se perfila inestable, por lo que algunos chaparrones durante la mañana no estarían fuera de libreto. Antes del mediodía, comenzará a girar el viento, que pasará por el oeste y terminará en sur para anunciar un ingreso de aire frío por la tarde. Esto podría favorecer una tanda de lluvias, incluso con tormentas aisladas y localizadas. Es decir que puede ser uno de esos días donde puede precipitar activamente en algún barrio mientras, en otras zonas la tormenta puede terminar en un fiasco. Llueva o no, el alivio llegará igual. Lamentablemente, se demorará la intromisión del viento frío con respecto a la estimación inicial y eso le permitiría al termómetro ir nuevamente bien arriba, con posibles 33ºC y alta sensación térmica. La noche cerraría con probabilidad de lluvias débiles y aisladas, con el mercurio que clausurará en 23ºC para volver a dormir cómodamente.

La lluvia y el ingreso de aire frío hace que el calor afloje este fin de semana en el AMBA

Clima del viernes: afloja el calor

El viernes mostrará viento sur soplando de manera moderada a regular desde temprano para dejarnos una mínima muy cómoda, puesto que el mercurio iniciará la cuenta en 18ºC, doce grados menos de percepción con respecto al jueves, y con cielo ligeramente nublado. Se prevé una mañana con mucho sol y con el aire frío que se ofrecerá como contrapeso del termómetro para que la temperatura no se dispare. Después de varios días extenuantes, el mercurio y el sol volverán a convivir pacíficamente. La tarde ofrecería poca cobertura nubosa, viento desde el sudeste con menos intensidad y una tarde con calor suave veraniego de 28ºC. La noche mostrará viento desde el río para que todo siga tranquilo en un cierre con 24ºC, sin previsión de lluvia para los que quieran salir.

Clima del sábado: tarde de pileta

Volverá a rotar la veleta para anunciar descenso de aire caliente este sábado y vuelva a aumentar la temperatura para una tarde de pileta. Se espera un amanecer con cielo despejado, viento leve del noreste y una agradable mínima de 19ºC para los que tengan alguna actividad temprano. Se espera una jornada de mucha amplitud térmica con el sol y el viento templado que empujarán al mercurio hasta 32ºC para moldear una jornada veraniega, pero sin valores sofocantes. Hacia el atardecer tendremos más nubosidad, momento en que la veleta comenzará una lenta rotación para entregar viento más fresco desde el este. La jornada cerraría con 26ºC, sin estimación de lluvia para los que tengan algo en agenda y con viento frío del sudeste para promover un importante descenso de temperatura durante la madrugada.

Clima del domingo: tarde de calor suave

La jornada dominical mostrará circulación de aire frío desde sus primeras horas para dejarnos un día térmicamente más tranquilo. La mañana promete viento moderado a regular desde el sudeste, cielo parcialmente nublado y 19ºC de piso térmico. El termómetro arrastrará el lastre del chiflete frío durante todo el día, lo que le impedirá al mercurio dispararse. Así es que nos dejará con una máxima más baja que permita planificar actividad al aire libre sin acalorarse. La máxima trepará hasta 28ºC y moldeará una jornada de calor suave veraniego, con buenas cuotas de sol. Hacia el atardecer comenzará la caída del mercurio hasta llegar a una noche con 21ºC, puesto que se mantendrá la circulación de aire fresco durante toda la madrugada.

El fin de semana será ideal para hacer actividades al aire libre Antonio Guillem - Shutterstock

Spoiler alert

La semana entrante no muestra descensos significativos de aire caliente, lo que se traducirá en varios días sin calor intenso, con noches más frescas que permitirán dormir mejor. Los días más calurosos serían el miércoles y jueves con 29ºC y 30ºC. Esperemos que se mantenga esta tendencia y nos deje una semana completa sin sobresaltos térmicos.

Eso es todo amigos. Lamentablemente, se demorará algunas horas la entrada de aire frío y eso puede darnos una nueva tarde de calor intenso con alta sensación térmica. Estaremos expuestos a algunas tormentas aisladas: si bien las posibilidades no son tan altas, existe la chance que hoy se ligue un duchazo si le toca patear la calle por la tarde. Lo bueno es que las precipitaciones traerán el alivio definitivo y esta noche se podrá dormir mucho mejor. Se viene un fin de semana que dejará conformes a todos, con un sábado que cumplirá con todos aquellos que esperaron por una tarde de pileta y un domingo que mostrará un importante descenso de temperatura y conservará el sol, ideal para los que quieran planificar actividad al aire libre sin transpirar la gota gorda. A partir de esta noche empezará un nuevo episodio meteorológico sin calor extremo por siete días. Ánimo, solo faltan horas para salir de este evento que actualmente posicionan las alertas por alta temperatura en nivel naranja.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli