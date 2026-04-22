Hay alerta naranja y amarilla por vientos, lluvias y nevadas para este miércoles 22 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por vientos, lluvias y nevadas para este miércoles 22 de abril. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá cuatro provincias afectadas.

La alerta naranja por vientos rige en el sudoeste de Santa Cruz. En esa zona, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar localmente los 110 kilómetros por hora, principalmente en sectores más elevados. En áreas más bajas, las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, y no se descarta la reducción de visibilidad por polvo levantado por el viento.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 22 de abril SMN

A su vez, la alerta amarilla por vientos alcanza el sur de Chubut, sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Allí se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 95 kilómetros por hora, con posibilidad de ser superadas de forma puntual.

En tanto, la alerta amarilla por lluvias rige en la costa este de la provincia de Buenos Aires y en Tierra del Fuego. En esas áreas se esperan lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados localmente. Además, dentro de estas áreas se podrían registrar tormentas embebidas y no se descarta la caída puntual de granizo.

Por otro lado, la alerta amarilla por nevadas afecta el sudoeste de Santa Cruz. En esa región se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones entre 10 y 20 centímetros, que podrían ser superadas en forma puntual. En zonas de menor elevación, la precipitación podría presentarse en forma líquida.

Rige una alerta por lluvias en dos provincias argentinas Ricardo Pristupluk

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones. En el caso de la alerta naranja por vientos, se aconseja seguir las indicaciones de las autoridades, salir solo si es necesario, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar refugiarse debajo de estructuras inestables como carteles o árboles. También se recomienda preparar un kit de emergencia y mantener los dispositivos electrónicos cargados.

Para las áreas bajo alerta amarilla por lluvias, se sugiere evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares.

En cuanto a la alerta amarilla por nevadas, el organismo recomienda evitar desplazamientos, circular únicamente con vehículos adecuados, revisar techos y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con provisiones suficientes de agua y alimentos no perecederos.

El tiempo en CABA

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 21°C. La jornada comenzará mayormente nublada, con cielo parcialmente nublado hacia el mediodía y algo nublado por la tarde y la noche. Para el jueves se prevé cielo mayormente despejado y un leve ascenso de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se espera un comportamiento similar, con una mínima de 10°C y una máxima de 20°C. El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado al mediodía y algo nublado hacia el cierre del día, sin precipitaciones previstas para el resto de la semana.

En tanto, en Córdoba se prevé una mínima de 11°C y una máxima de 19°C; en Tucumán, entre 15°C y 18°C; en Santa Fe y Entre Ríos, entre 12°C y 21°C; en Jujuy y Salta, entre 13°C y 18°C; y en Misiones, entre 16°C y 26°C.

Por su parte, en La Rioja se esperan temperaturas entre 12°C y 20°C; en Santiago del Estero, entre 14°C y 20°C; en San Luis, entre 9°C y 19°C; en San Juan, entre 8°C y 19°C; y en Mendoza, entre 8°C y 20°C. En la Patagonia, Río Negro tendrá entre 5°C y 20°C, Chubut entre 8°C y 18°C y Santa Cruz entre 4°C y 12°C.