Vuelco en La Frontera: otro accidente con un UTV dejó un herido en Pinamar
Ocurrió este viernes en la zona de los médanos; se da en medio de la preocupación por el estado de salud de Bastián, el niño de 8 años accidentado en Pinamar
En el arranque de la segunda quincena de enero, la zona de La Frontera en Pinamar fue nuevamente escenario de un accidente. El viernes por la tarde volcó un vehículo UTV, lo que provocó lesiones en una persona que debió ser trasladada a un centro de salud de la zona para su atención.
El accidente ocurrió mientras Bastián continúa internado y luchando por su vida, luego del choque entre un UTV en el que viajaba y una camioneta 4x4. El menor de 8 años fue intervenido quirúrgicamente este viernes por cuarta vez, luego de que le detectaran múltiples fracturas de cráneo.
Según se informó, el accidente del viernes dejó un herido: el conductor de un UTV que no llevaba ningún tipo de protección y fue derivado al Hospital de Pinamar.
En este caso no hubo otros vehículos involucrados. El conductor habría realizado una maniobra imprudente mientras circulaba por la arena, perdió el control del rodado y terminó volcando.
Cómo sigue el estado de salud de Bastián
El niño de 8 años que sufrió un grave accidente el pasado lunes tras un choque entre vehículos de doble tracción en el parador La Frontera de Pinamar, permanece estable al cabo de su segunda noche de internación en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de esta ciudad.
Superadas las primeras 24 horas de la intervención para colocarle una válvula de control de presión intracraneal y otro paso posterior por quirófano para completar el cierre abdominal tras dos cirugías previas, se encuentra “clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”, según se detalló en el segundo parte médico emitido por el Ministerio de Salud bonaerense desde que el paciente llegó a este establecimiento.
El informe difundido esta mañana explica que Bastián se encuentra en coma farmacológico inducido y con asistencia ventilatoria mecánica. “Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”, completaron.
