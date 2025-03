Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este viernes 28 de marzo: las provincias afectadas

Tras una jornada de intensas lluvias en algunas zonas del territorio nacional -incluso con fuertes temporales en Córdoba y Santa Fe- el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 28 de marzo se esperan precipitaciones en distintos puntos del país y emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas.

Según indicó el SMN, las zonas más afectadas -donde rige el aviso naranja- serán el noroeste de Buenos Aires (Henderson, San Carlos de Bolívar, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Carlos Tejedor, América, General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Lincoln, Vedia, General Arenales, Los Toldos, Bragado, 25 de Mayo, Alberti, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Rojas, Salto, Pergamino, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Colón y Arrecifes), el sur de Santa Fe (desde la altura de Casilda) y el sur de Córdoba (desde Villa María). En estos sectores se anticipan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Por otra parte, en otros puntos rige una advertencia amarilla por tormentas. Una de las zonas involucradas es la ciudad de Buenos Aires, donde el pronóstico indica que las precipitaciones serán fuertes durante la mañana y aisladas por la tarde. De la provincia, estos “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” también afectarán al conurbano bonaerense, la Costa Atlántica (hasta Miramar) y algunas zonas del centro y oeste.

El mapa de las tormentas para este viernes

En tanto, otras provincias que estarán bajo aviso amarillo son La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y San Luis.

Frente a este escenario, el SMN aconseja no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

Para el último día de la semana, el Servicio Meteorológico informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 22.8°C, un poco más baja que durante los días anteriores. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 25°C, los vientos del sector norte tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 86%.

Vuelven las lluvias a la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con una media de 22°C, mínimas de 19°C y máximas de 25°C. Al igual que en la Ciudad se esperan tormentas fuertes. Además habrá una humedad del 82%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será de 19.2°C en Córdoba, 21.6°C en Tucumán, 19.9°C en Santa Fe, 20.2°C en Entre Ríos, 19.6°C en Jujuy, 18.1°C en Salta, 22.5°C en Misiones, 22.7°C en La Rioja, 20°C en Santiago del Estero, 19.1°C en San Luis, 18.8°C en San Juan, 16.6°C en Mendoza, 13.5°C en Río Negro, 11.2°C en Chubut y 7.5°C en Santa Cruz.

