Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 9 de enero: las provincias afectadas

En el marco de una seguidilla de días en los que la temperatura bajo levemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país, y se mantuvo estable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que este viernes 9 de enero continuarán en la misma línea, aunque advirtió que otras provincias enfrentarán avisos por calor extremo. Además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas para sectores del norte.

Según publicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán. En estos sitios se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

Estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes que estarán acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros.

Por otra parte, el SMN publicó una advertencia amarilla por tormentas, la cual afectará a zonas restantes de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, y, además, en Misiones, La Rioja, Salta y Jujuy. El organismo detalló que se anticipan posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Mapa de alertas para este viernes 9 de diciembre

El Servicio Meteorológico advirtió que en estos sitios podrían aparecer las mismas condiciones que en aquellos con alerta naranja, pero que, en estos casos, las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En tanto, se pronostican valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

Frente a las alertas por tormenta, el organismo recomendó evitar salir durante los momentos de mayor intensidad; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los hogares; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en edificaciones, viviendas o vehículos cerrados.

Alerta por calor extremo

El SMN también publicó una alerta naranja por calor extremo para sectores de la Patagonia. Es el caso de las zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén. Según indicó el organismo, en estos puntos del país se prevén máximas de hasta 29°C, aunque también se espera una jornada ventosa.

Provincias que estarán bajo alerta naranja por calor extremo

En este contexto, la entidad emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar un golpe de calor:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

El tiempo en el AMBA

El organismo señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 21°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 18°C y máximas de 25°C, el cielo estará nublado durante toda la jornada y en la noche aparecerán lluvias aisladas, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 15 kilómetros por hora y la humedad será del 71%. Luego, para el sábado, se prevé un día con lluvias aisladas.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 20°C, mínimas de 16°C y máximas de 25°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo nublado durante todo el día y lluvias por la noche. Además habrá una humedad del 77%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 13°C y 22°C en Córdoba: 18°C y 27°C en Tucumán; 17°C y 23°C en Santa Fe; 16°C y 22°C en Entre Ríos; 18°C y 25°C en Jujuy; 16°C y 25°C en Salta; 22°C y 31°C en Misiones; 18°C y 25°C en La Rioja; 20°C y 25°C en Santiago del Estero; 17°C y 25°C en San Luis; 16°C y 27°C en San Juan; 16°C y 24°C en Mendoza; 20°C y 34°C en Río Negro; 19°C y 29°C en Chubut; y 9°C y 20°C en Santa Cruz.