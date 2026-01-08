Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y viento para este jueves 8 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas y viento para este jueves 8 de enero, con impacto previsto en 16 provincias del país. Según informó el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos que podrían ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormenta rige para el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, Córdoba, el sur de La Rioja, el centro y norte de San Luis, el este de San Juan y el noreste de Mendoza. En estas áreas, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 50 y 100 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En tanto, la alerta amarilla por tormenta alcanza al sudoeste de Entre Ríos, el sur y norte de Santa Fe, el centro y sur de Mendoza, el centro de San Juan, el centro de La Rioja, el este de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, el sur y centro de Corrientes, Chaco, el centro de Salta y el centro y este de Jujuy. En esas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 8 de enero SMN

Además, el SMN emitió alerta amarilla por viento para el sur de Santa Fe, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y La Pampa. Según el parte, estas áreas serán afectadas por vientos del sudeste que rotarán al sector este, con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Frente a la alerta naranja por tormenta, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma. Se aconseja salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas como viviendas o edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. También se sugiere cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no transitar calles anegadas. Como medida preventiva, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, además de cargar los celulares con anticipación y tener a mano los números de emergencia.

Para las zonas bajo alerta amarilla por viento, el organismo aconseja evitar salir si no es imprescindible y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos. También recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 17°C. El pronóstico indica cielo mayormente nublado hasta el mediodía y nublado durante la tarde y la noche. Para el viernes, el SMN anticipa la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima prevista es de 24°C y la mínima de 14°C. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, que pasará a mayormente nublado al mediodía y nublado por la tarde y la noche. A lo largo de la jornada se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas para el viernes por la tarde y precipitaciones durante toda la jornada del sábado.

En cuanto al resto del país, el pronóstico oficial prevé para este jueves temperaturas máximas de 22°C en Córdoba, 29°C en Tucumán, 27°C en Santa Fe y Entre Ríos, 30°C en Jujuy y Salta, y 33°C en Misiones. En La Rioja y Santiago del Estero, las máximas alcanzarán los 29°C, mientras que en San Luis se esperan 25°C y en San Juan 27°C.

El SMN también informó que la temperatura máxima será de 23°C en Mendoza, 26°C en Río Negro, 27°C en Chubut y 19°C en Santa Cruz. Las mínimas oscilarán entre los 12°C en Río Negro, 13°C en Chubut y 8°C en Santa Cruz.