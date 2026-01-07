Córdoba: encontraron $80 millones en un camioneta que estuvo siete meses bajo custodia policial

La Policía de la Provincia de Córdoba halló el martes por la tarde 80 millones de pesos dentro de una camioneta que tenía pedido de secuestro y que estaba abandonada en una cochera en el centro de la ciudad. La justicia investiga el origen del dinero.

El descubrimiento ocurrió cuando los efectivos en un procedimiento detectaron una Volkswagen Tiguan negra, que se encontraba bajo custodia policial, con signos de estar estacionada en esa playa de estacionamiento sobre la calle Salta al 300 desde hacía bastante tiempo.

En su indagación la policía advirtió que el vehículo tenía pedido de secuestro y que llevaba siete meses detenida en el mismo lugar.

Horas más tarde, una adolescente de 17 años entregó la llave del vehículo a las autoridades después de asegurar que era hija del propietario y que se encontraba detenido.

Tras la autorización de la fiscalía y en presencia de testigos civiles, la policía abrió la camioneta y encontró dos bolsas llenas de efectivo en la parte trasera, con una suma que supera los 80 millones de pesos entre moneda nacional y extranjera.

Los efectivos secuestraron casi 9 millones de pesos argentinos, 46 mil dólares y otras monedas extranjeras, según la prensa local.

Tras el hallazgo, la camioneta fue secuestrada y, como la joven no pudo justificar la procedencia del dinero, toda la suma quedó a disposición del personal especializado de la Dirección Investigaciones y Delitos Económicos de la Policía de Córdoba.

Por estas ahora intentan determinar la procedencia de ese monto millonario y su posible vinculación con otras investigaciones en curso.