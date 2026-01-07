Parques con piletas públicas en CABA: el listado completo para el verano 2026

Con el inicio de la temporada de verano llegó la apertura de las piletas públicas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las cuales serán fundamentales para poder afrontar un enero y febrero que llegan con temperaturas récord. Por los diferentes días y horarios para poder acceder a las mismas, LA NACION detalla una por una a continuación.

Según informó Buenos Aires Ciudad en su sitio web, desde el lunes 5 de enero, los natatorios se habilitaron para que el público pueda acceder de lunes a domingos, mientras que las piletas públicas serán las designadas para el uso recreativo. La única excepción será la del Martín Fierro, la cual contará con los andariveles para la practica libre de natación.

El Parque Sarmiento es uno de los lugares más visitados durante cada verano GCBA

Días y horarios de apertura de las piletas públicas en CABA

En un primer lugar, tanto Parque Sarmiento como Parque Manuel Belgrano estarán abiertos los sábados y domingos de 9 a 18 horas. Luego, Pomar, Colegiales, Costa Rica, Avellaneda, Santojanni, Martín Fierro, Chacabuco, Pereyra, Dorrego y Patricios permitirá el acceso los dos mismos días, aunque de 11 a 19 horas.

Además, algunas de las ya mencionadas también estarán disponibles durante los días de semana entre las 17 y 19 horas, es decir de lunes a viernes: Avellaneda, Pomar, Patricios y Chacabuco. En el caso de Dorrego, la misma tendrá un cronograma un poco más reducido, ya que se podrá ir los martes y jueves de 17 a 19 horas.

El Parque Manuel Belgrano, ex KDT, es otro de los lugares preferidos por el público

Cómo pedir un turno para ingresar a los polideportivos

Hay algunos casos en los que se debe realizar un paso previo para poder disfrutar de las instalaciones, como son los casos de las piletas de los polideportivos Martín Fierro, Santojanni y Pereyra. En estos casos, se deberá ingresar al sitio web del gobierno de la ciudad con el usuario de miBA para pedir un turno, o mismo hacer clic en la opción preferida dentro de esta misma nota.

En estos polideportivos también hay otras actividades además de las piletas, ya que se pueden utilizar las canchas de básquet, fútbol, handball, tenis, vóley o hasta pádel. También hay un multi playón en donde se puede aprovechar para realizar diferentes deportes, aunque no es simultáneo.

El Polideportivo Martín Fierro es uno de los más utilizados durante cada verano Buenos Aires Ciudad

De igual manera, se debe visitar cada opción de forma individual para descubrir si hay vacantes, ya que las inscripciones para poder utilizar las instalaciones abrieron el pasado 3 de noviembre de 2025. En caso de no haber utilizado esta posibilidad, hay grandes chances de que no se pueda ingresar al establecimiento preferido, motivo por el que existen tantas opciones distintas para todo tipo de público.

Direcciones y teléfonos de los parques y polideportivos