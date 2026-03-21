Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para este sábado 21 de marzo: las provincias afectadas

Después de una jornada de viernes con el cielo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este sábado 21 de marzo las condiciones empeorarán y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para la mitad este del país. Indicó que se trata de fenómenos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán sectores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En estos casos se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros.

En tanto, el SMN señaló que Buenos Aires -incluida la Ciudad-, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy estarán bajo alerta amarilla. Este informe consiste en fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

En estas áreas se estima la presencia de actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 21 de marzo

Frente a estos escenarios, el organismo publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y resguardada:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Asimismo, el Servicio Meteorológico informó que en La Pampa, Buenos Aires y el sur de Santa Fe y Entre Ríos regirá una alerta amarilla por vientos fuertes que llegarán desde el sudoeste y tendrán velocidades aproximadas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70.

El tiempo en el AMBA

El SMN afirmó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense rondará en los 21°C, un poco más baja que durante los días hábiles, con mínimas de 19°C y máximas de 24°C. Se esperan tormentas fuertes durante la mañana y chaparrones por la tarde, y será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 32 y 41 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 92%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

Luego, el domingo, se reflejará una leve mejora: se irán las precipitaciones pero el cielo se mantendrá ligeramente nublado. También será un día ventoso, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En el resto del país, la temperatura rondará entre 25°C y 17°C en Córdoba; 25°C y 20°C en Tucumán; 25°C y 18°C en Santa Fe y Entre Ríos; 26°C y 17°C en Jujuy; 26°C y 17°C en Salta; 33°C y 25°C en Misiones; 25°C y 17°C en La Rioja; 26°C y 21°C en Santiago del Estero; 22°C y 12°C en San Luis; 7°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 21°C y 11°C en Mendoza.

También se esperan máximas de 20°C y mínimas de 13°C en Río Negro; 23°C y 17°C en Catamarca; 32°C y 24°C en Chaco; 21°C y 9°C en Chubut; 32°C y 23°C en Corrientes; 34°C y 24°C en Formosa; 22°C y 14°C en La Pampa; 21°C y 9°C en Neuquén; 24°C y 12°C en San Juan; mientras que en Santa Cruz la temperatura alcanzará los 14°C de máxima y descenderá hasta los 6°C de mínima.