Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este lunes 15 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos para este lunes 15 de diciembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 14 provincias afectadas por fenómenos que podrían presentar distintos niveles de intensidad a lo largo de la jornada.

La alerta naranja por tormentas rige en Santiago del Estero, Tucumán, el sudeste de Chaco, el oeste de Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, el norte de La Rioja y el este de Catamarca. En estas áreas, el organismo señaló que pueden registrarse tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 80 y 110 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

A la vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza a Misiones, el centro y este de Corrientes, el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el centro de Córdoba, el este de La Rioja, el centro de Catamarca, Salta, el este de Jujuy, el noroeste de Chaco y el este de Formosa. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y precipitaciones abundantes en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada estimados oscilan entre los 30 y 70 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 15 de diciembre SMN

Además, el SMN emitió alerta amarilla por vientos para toda la costa este de Santa Cruz. En ese sector se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Frente a este escenario, el organismo difundió una serie de recomendaciones diferenciadas según el tipo de alerta. Para las zonas bajo alerta naranja por tormentas, aconsejó seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. También recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. Además, sugirió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, junto con cargar los teléfonos celulares y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En el caso de la alerta amarilla por vientos, el SMN recomendó evitar salir si no es indispensable, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También indicó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

El clima en el AMBA

Para este lunes, el SMN informó que la ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C. Se prevé una jornada con condiciones estables: por la mañana el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, y durante el resto del día se mantendrá parcialmente nublado. De acuerdo con el pronóstico extendido, el martes se espera un descenso térmico y luego un ascenso progresivo de las temperaturas hacia el final de la semana, con valores que podrían alcanzar los 35°C el viernes.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 16°C. El día comenzará mayormente nublado y esas condiciones se sostendrán durante el resto de la jornada, con vientos que por la tarde podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora. Según el organismo, para el miércoles se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que en general se mantendrán condiciones estables durante la semana.

En cuanto al resto del país, el SMN anticipó máximas de 27°C y mínimas de 15°C en Córdoba; 23°C y 19°C en Tucumán; 27°C y 18°C en Santa Fe; 26°C y 17°C en Entre Ríos; 23°C y 18°C en Jujuy; y 22°C y 16°C en Salta.

También se esperan temperaturas de 30°C de máxima y 22°C de mínima en Misiones; 30°C y 18°C en La Rioja; 30°C y 18°C en Santiago del Estero; 24°C y 12°C en San Luis; 30°C y 15°C en San Juan; y 25°C y 13°C en Mendoza. En la Patagonia, las marcas térmicas previstas son de 22°C y 13°C en Río Negro, 20°C y 12°C en Chubut y 15°C y 6°C en Santa Cruz.