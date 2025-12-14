Qué es la lluvia de estrellas Gemínidas de diciembre y cómo verla desde la Argentina

La lluvia de meteoros Gemínidas es uno de los eventos astronómicos del año. Sus estrellas fugaces, brillantes y coloridas caracterizan a este fenómeno que tuvo su punto máximo de actividad durante la madrugada del domingo 14 de diciembre. A su vez, en las primeras horas del lunes 15, también podrá observarse si es que las condiciones del tiempo son favorables.

Las Gemínidas en sí pueden producir hasta 120 meteoros por hora, lo que la convierte en un espectáculo único sobre el cielo. Según los expertos, el número puede variar según distintos factores como la contaminación lumínica -por eso aconsejan alejarse de la ciudad para observarlos- y las condiciones atmosféricas -en caso de que esté nublado o llueva, la visibilidad se reduce considerablemente-.

La lluvia de meteoros Gemínidas consisten en destellos veloces y multicolores que se ven en el firmamento nocturno Rob Sparks - NSF/NOIRLab

El espectáculo astronómico consiste en destellos veloces y multicolores de las Gemínidas, donde los meteoros se distinguen por su intensidad y sus tonos compuestos por sodio, calcio, oxígeno, entre otros materiales.

Esta lluvia de meteoros se distinguen de otros eventos similares como las Perseidas, Cuadrántidas y Líridas al tener un curioso origen: no provienen de un cometa. Según explicó la NASA y otros expertos, Gemínidas se retroalimenta de fragmentos dispersos del asteroide llamado 3200 Faetón, el cual contribuye directamente a la intensidad lumínica característica de esta lluvia de meteoros.

“Este material es más grande en promedio, sobrevive más tiempo en nuestra atmósfera y tiende a producir meteoros más brillantes. Cuando estos metales se calientan al atravesar nuestra atmósfera, producen colores asociados a cada tipo de metal", explicó Rubert Lunsford, editor de la revista de la American Meteor Society, al sitio National Geographic.

Lluvia de meteoritos Gemínidas

La aparición de este fenómeno ocurre en diciembre, cuando el planeta Tierra atraviesa la órbita plagada de escombros dejados por el asteroide 3200 Phaethon. Al ingresar en la atmósfera terrestre, estas partículas se calientan e incendian por la intensa fricción con el aire.

Cómo ver la lluvia de meteoros en Argentina

Aunque su momento óptimo para observar las Gemínidas fue durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, las personas que se perdieron este evento astronómico tendrán una segunda oportunidad de poder observarlas en el cielo durante las primeras horas del lunes 15 de diciembre.

Desde distintos puntos del país se podrá observar este fenómeno astronómico, aunque se tendrá que tener en cuenta el factor climático: según el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) existirán tormentas y un cielo mayormente nublado, lo que puede afectar directamente a la visión de estos meteoros.

La lluvia de meteoros Gemínidas podrá verse desde el 13 al 15 de diciembre (Unsplash)

A partir de las 21 h en adelante, los espectadores podrán utilizar diferentes elementos para visualizar esta lluvia de estrellas que causa un furor inusitado en otras partes del mundo como en el hemisferio norte, y cuenta con la particularidad que en el hemisferio sur pueden verse entre 20 y 40 meteoros por hora.

El sitio oficial del Planetario Galileo Galilei dio sus recomendaciones para obtener una vista más “limpia” de este fenómeno: “Buscar un lugar bien abierto y lo más oscuro posible, y recostarse mirando a simple vista hacia la parte alta del cielo (preferentemente con orientación norte). Por su propia naturaleza, las lluvias meteóricas se observan y se disfrutan sin binoculares ni telescopios (que solo acotarían el campo visual)”.