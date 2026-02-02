Hay alerta por calor, tormentas, lluvias y viento para este lunes 2 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas, que incluyen algunas de nivel rojo, naranja y amarillo por altas temperaturas, tormentas, lluvias y viento para este lunes 2 de febrero. Según precisó el organismo, estos fenómenos meteorológicos impactarán en 17 provincias.

Rige una alerta roja por altas temperaturas en el oeste de La Pampa —en Chical Co y Puelén—, en el sector norte de Río Negro —este de El Cuy y General Roca— y en el este de Neuquén —Confluencia, este de Añelo, este de Pahuenchues y Picun Leufú—. Una alerta roja por calor implica, según el SMN, temperaturas “muy peligrosas”, que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

También se estableció una alerta naranja por altas temperaturas en el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el oeste de Chubut. Este nivel, según el organismo, advierte sobre marcas térmicas que pueden ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

Este lunes rigen alertas por temperaturas extremas de diferentes niveles SMN

En cuanto a temperaturas elevadas, rige además una alerta amarilla por calor en la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, el norte de Córdoba y el sudeste de Santiago del Estero. Allí, el SMN advirtió que pueden registrarse valores que generen efectos leves a moderados en la salud, aunque potencialmente peligrosos para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas en el este de Jujuy, el centro de Salta, Tucumán, el este de Catamarca, el sur de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe y el norte de Córdoba. En estas zonas pueden desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de precipitación entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad con acumulados estimados entre 10 y 20 mm.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 2 de febrero SMN

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento en el sur de Mendoza, el oeste de Neuquén y el oeste de Río Negro. En estas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Frente a este panorama, el SMN recomendó, ante las alertas por altas temperaturas, aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, reducir la actividad física, utilizar ropa ligera y permanecer en espacios ventilados. También indicó prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas, y buscar asistencia médica ante síntomas como mareos, agotamiento o desmayos.

Ante las alertas por tormentas, el organismo aconsejó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, cerrar puertas y ventanas y buscar refugio en lugares cerrados. En el caso de las alertas por lluvias, se recomendó no salir, no sacar residuos, limpiar desagües, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda. Por otra parte, para las alertas por viento, el SMN sugirió evitar salir, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de estructuras inestables y extremar precauciones al conducir.

El clima en el AMBA

Para este lunes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura tendrá una mínima de 23°C y una máxima de 34°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, el mediodía y la noche. Para el martes se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora por la mañana y tormentas aisladas hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se prevé una jornada similar, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C, cielo parcialmente nublado durante el día y mayor nubosidad hacia la noche. Para el martes se esperan precipitaciones hacia el mediodía, con una probabilidad de hasta el 40%, y luego condiciones estables hacia mitad de semana.

En el resto del país, el SMN anticipó para este lunes máximas y mínimas de 34°C y 20°C en Córdoba; 30°C y 20°C en Tucumán; 35°C y 22°C en Santa Fe; 35°C y 22°C en Entre Ríos; 26°C y 16°C en Jujuy; 26°C y 16°C en Salta; 35°C y 21°C en Misiones; 33°C y 21°C en La Rioja.

También se prevén 34°C y 23°C en Santiago del Estero; 32°C y 18°C en San Luis; 34°C y 18°C en San Juan; 31°C y 17°C en Mendoza; 27°C y 21°C en Río Negro; 24°C y 17°C en Chubut; y 15°C y 9°C en Santa Cruz.