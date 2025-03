Hay alerta por tormentas para este sábado 01 de marzo: las provincias afectadas

Tras una semana con temperaturas agobiantes y precipitaciones en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este sábado continuarán las condiciones adversas en diversas provincias argentinas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay un aviso por tormentas fuertes que llegarían esta madrugada.

Las precipitaciones con abundante caída de agua tendrán lugar desde la primera hora del sábado, y podrían extenderse por la mañana en la Ciudad y el conurbano bonaerense. Al pasar el mediodía, la previsión de lluvias disminuyen hasta la noche, en donde se podrían presentar tormentas aisladas.

Se prevé cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 22°C y 30°C. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles cambios climáticos y tomar precauciones.

Tormenta en Buenos Aires Fernanda Corbani

Alerta por calor

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de alertas de intensidad roja y amarilla por calor extremo en pequeñas zonas del centro y norte del territorio nacional, mientras que anunció tormentas fuertes en varias provincias.

Los sectores más afectados por las altas temperaturas, donde rige una advertencia de nivel rojo, serán el noroeste de Corrientes (35°C) -Berón de Astrada, Empredrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar-. Según indicó el SMN, estas condiciones implican un “efecto alto a extremo en la salud muy peligroso que puede afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

En cambio, el aviso amarillo rige en Monte Caseros -también en Corrientes- y en Misiones (35°C), precisamente en General Manuel Belgrano, Montecarlo, Guaraní y San Pedro. En este caso, las temperaturas pueden afectar especialmente a los grupos de riesgo, por lo que se aconsejó tomar precaución.

Alerta por temperaturas extremas para este 28 de febrero.

En el resto de las provincias, donde no se esperan temperaturas atípicas, el pronóstico es de 25.1°C en Buenos Aires, 21.2°C en Córdoba, 26.3°C en Santa Fe, 25.2°C en Tucumán, 22.5°C en Salta, 22.1°C en Jujuy, 24.5°C en San Juan, 20°C en Mendoza, 18.8°C en Río Negro, 19.2°C en Chubut, 25.8°C en Entre Ríos y 24.1°C en San Luis.

Ante alertas por altas temperaturas, el SMN recomienda:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico emitió también alertas por tormentas fuertes en 11 provincias. Las zonas afectadas por un aviso naranja son gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba. Mientras que para el AMBA, el resto de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Salta y Jujuy rige una alerta amarilla por tormentas.

El área estará marcada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Frente a esto, el SMN aconseja no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Se esperan tormentas aisladas en el AMBA Fernanda Corbani

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la temperatura rondará los 25.1°C, con mínimas de 23°C y máximas de 29°. El cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas de 11 kilómetros por hora, mientras que la humedad será del 92%. Se esperan tormentas fuertes por la madrugada, lluvias aisladas por la mañana y tormentas aisladas al final del día.

En cuanto al fin de semana largo de carnaval, se esperan lluvias por lo menos hasta el lunes. El sábado la temperatura alcanzará los 29° con tormentas aisladas a la mañana y a la noche. El domingo las condiciones serán similares, pero con una máxima de 26° y vientos del sector norte que soplarán a 22km/h.

El lunes habrá lluvias durante la mañana, con una máxima de 28°. Tras eso, el martes mejorará levemente el tiempo y no están previstas lluvias; la temperatura alcanzará los 30°.

