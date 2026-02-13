Hay alerta por tormentas y calor extremo para este viernes 13 de febrero: las provincias afectadas

En el marco de una semana con condiciones agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a excepción de algunos momentos en los que hubo densidad y lluvias intensas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este viernes 13 de febrero no habrá fenómenos atípicos en la zona, aunque el cielo estará nublado. En tanto, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y calor extremo para sectores del norte.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta por tormentas regirá en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Estas zonas estarán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes 13 de febrero

Frente a este escenario, el SMN recomendó: evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico compartió una alerta amarilla por calor extremo para Misiones, en la zona de Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano y Montecarlo, donde la máxima superará los 31°C. Se trata de temperaturas que pueden generar un efecto leve a moderado en la salud y “peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

El tiempo en el AMBA

El SMN señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 23°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 27°C, el cielo estará parcialmente nublado y no será una jornada ventosa. La humedad, a su vez, será del 72%.

El pronóstico completo de la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con una media de 22°C, mínimas de 18°C y máximas de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado y habrá una humedad del 48%.

En el resto del país, el SMN prevé para este viernes una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 16°C en Córdoba; 26°C y 2o°C en Tucumán; 29°C y 20°C en Santa Fe; 29°C y 20°C en Entre Ríos; 26°C y 18°C en Jujuy; 25°C y 18°C en Salta; 31°C y 24°C en Misiones; 32°C y 24°C en Corrientes; 35°C y 25°C en Formosa; 27°C y 20°C en La Rioja; 30°C y 23°C en Santiago del Estero; 28°C y 16°C en San Luis; 27°C y 20°C en Catamarca; 28°C y 13°C en La Pampa; 27°C y 20°C en Catamarca; y 30°C de máxima con una mínima de 16°C en San Juan.

En tanto, se esperan 27°C de máxima y 16°C de mínima en Mendoza; 20°C y 11°C en Río Negro; 21°C y 8°C en Chubut; 10°C y 5°C en Tierra del Fuego; 27°C y 13°C en Neuquén y en Santa Cruz una máxima de 16°C con una mínima de 6°C, según detalló el SMN.