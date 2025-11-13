Se viene un calor intenso y luego, lluvias: así estará el clima en Buenos Aires este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: sol y calor primaveral

Para hoy se espera una jornada a puro sol, pero sin sufrir el calor. Aproveche porque esta promoción se acabará en algunas semanas. La mañana mostrará cielo despejado, viento leve desde el norte y 16ºC de piso térmico. Por suerte el mercurio arrancará desde atrás para no picar tan alto en un día en que las tendrá todas a su favor con tanta insolación y el descenso de aire templado. La jornada conservará el cielo limpio y el viento suave para dejar muy buenas condiciones meteorológicas para aquellos que tengan que trabajar a la intemperie. De todas formas, no subestime la prolongada exposición al sol. En la tarde el termómetro entregará 26ºC para dejarnos un clima primaveral, por lo que no exagere con el abrigo. La noche tendrá un breve giro de veleta hacia el este en un cierre con 21ºC.

Clima del viernes: mañana de primavera, tarde de verano

Para mañana tendremos un significativo descenso de aire caliente que nos llevará directo a una tarde estival. Se prevé un amanecer con cielo ligeramente nublado, viento moderado desde el norte y mínima de 17ºC. A media mañana comenzará la carrera del mercurio para moldear un día de mucha amplitud térmica, por lo que no escatime en desodorante porque el calor se sentirá intenso al mediodía. La jornada ofrecerá mucho sol y es probable que cualquier retazo de sombra en la vereda cotice alto. La tarde hará las delicias de la hinchada veraniega cuando el termómetro escale hasta 30ºC, algo que muchos disfrutarán y otros padecerán, especialmente al que le toque patear la calle. La noche tendrá una importante atenuación del viento en un cierre con 24ºC que obligará a prender el ventilador para dormir, pero que les dará un ambiente muy agradable a los que quieran salir.

Clima del sábado: la noche en duda

El sábado ofrecerá diferentes semblantes atmosféricos, desde una tarde de pileta hasta una noche en vilo por las potenciales lluvias. El amanecer tendrá cielo despejado, viento leve desde el norte y mínima de 19ºC, como avisando que el termómetro se levantó ambicioso. Con el paso de las horas se irá incorporando nubosidad alta que no le restará luminosidad al día. El termómetro irá escalando hasta una tarde veraniega con cielo algo nublado, viento leve del noreste y máxima de 31ºC, así que vaya buscando algún amigo que tenga la pileta limpia. Hacia el atardecer comenzarán las desmejoras: la actividad prefrontal arrimará mucha nubosidad hasta el giro del viento cerca de la medianoche lo que podría traer precipitaciones. De todos modos, las posibilidades de lluvias en el cierre del día son bajas, puesto que los modelos de simulación las colocan cruzando la frontera del domingo y parece que el pluviómetro no tendrá demasiado trabajo. Igualmente, no se puede descartar por completo que la lluvia se adelante. Si tiene alguna actividad nocturna al aire libre, deberá estar atento a nuevas actualizaciones.

Clima del domingo: probabilidad de precipitaciones

La jornada dominical mostrará una mañana con viento suave desde el oeste, cielo parcialmente nublado y mínima de 18ºC. Tendremos muy pocas cuotas de sol porque rápidamente se volverá a nublar ante un reingreso de aire frío que podría dejarnos cielo mayormente nublado con posibilidad de tormentas aisladas. La tarde se muestra menos inestable, pero igualmente estará expuesta a lluvias débiles e intermitentes, con ráfagas desde el sur que desplomarán al termómetro. En ese sentido, es probable que la máxima se dé al mediodía con 27ºC. El frío llegará a nuestro rescate con un brutal descenso nocturno de la temperatura, que incluso podría llegar a 14ºC durante la madrugada. Atención los que sean sensibles a los cambios abruptos de temperatura.

Spoiler alert

La mañana del lunes se proyecta semi invernal con 12ºC y de ahí en vuelo directo hasta la tarde veraniega del martes con 32ºC. El miércoles volvería a salvarnos la entrada de un frente frío y no se espera ningún desacato térmico por el resto de la semana.

Eso es todo, amigos. El verano comienza a intercalar algunos días para recordarnos que está a la vuelta de la esquina, por suerte sin jornadas sofocantes todavía. A la hora de elegir un día del fin de semana para planificar actividad al aire libre, por lejos, mejor sábado que domingo. Queda la incertidumbre atmosférica sobre el sábado a la noche, asía que esperemos que las lluvias aguanten hasta después de la medianoche. Disfruten del sol de hoy porque pronto se transformará en un duro adversario.

¡Hasta la semana que viene!

