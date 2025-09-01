Tormenta de Santa Rosa: videos de la “catástrofe” que dejó el intenso temporal en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires

La irrupción de una segunda ciclogénesis en menos de veinte días y su coincidencia con el temporal de Santa Rosa afectaron significativamente el centro y oeste del país. Durante el fin de semana Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe registraron fuertes tormentas y lluvias, que dejaron importantes acumulados de agua en pocas horas y los problemas que este tipo de situaciones acarrean.

Santa Rosa por el pais

En la localidad cordobesa de Cruz Alta se superaron los 300 milímetros de precipitación. En muchas regiones de esa provincia superaron los 100 mm: Bell Ville, 232 mm; Camilo Aldao, 212,8 mm; Los Zorros, 199,6 mm; General Roca, 196,6 mm; Monte Buey, 195,8 mm e Inriville con 187 mm. Otros registros elevados fueron: Marcos Juárez, con 170,5 mm; Ordóñez, con 161,4 mm y Las Varillas, con 156,2 mm.

Por otro lado, en el sur de Santa Fe y noroeste de la Provincia de Buenos Aires cayeron más de 250 milímetros, y en ese contexto algunas viviendas presentaron más de un metro de agua.

“Ayer empezamos a evacuar la gente; ahora estamos yendo a buscar cosas a las casas. Evacuamos a más de veinte familias. El agua nos llegaba arriba de la cintura. Es la primera inundación de 300 milímetros”, contó al móvil de LN+ un vecino de la localidad santafesina de María Teresa.

Otros registros en Santa Fe fueron 170 mm en Godeken, 150 mm en Firmat, 210 mm en Christophersen y 110 mm en Gelly, 190 mm en Venado Tuerto, y 215 mm en Murphy, respectivamente.

Inundaciones Santa Fe

“Es triste lo que está pasando. Hay gente que perdió la casa. Yo viví 3 inundaciones, pero nunca me entró agua en mi casa. Esta vez superó los límites. Alguien tiene que hacerse cargo”, recriminó otro residente del pueblo.

“Una catástrofe”

Los lugares que experimentaron recientes inundaciones viven en estos momentos horas dramáticas. “Pasó de ser un desastre a una catástrofe”, ilustró a LANACION Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, una región del centro oeste bonaerense donde se perdieron siembras y cosechas en el último tiempo, además de presentarse una situación crítica para los tambos.

Allí cayeron 76,7 mm que agravaron el panorama en los campos, caminos e infraestructura en general. En los últimos doce meses llovieron 1500 mm, por encima de los 950 mm que suelen ser de una media.

La Matanza inundada

El móvil de LN+, en una recorrida por Villa Celina, La Matanza, registró calles anegadas, con escombros y basura. Los vecinos se quejaban porque los colectivos los dejan lejos de las paradas al no poder pasar por esa zona inundada.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que agosto registró varios récords mensuales y diarios de precipitación.