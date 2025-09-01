LA NACION

Tormenta de Santa Rosa: las 4 enfermedades graves que pueden surgir tras las inundaciones, según un especialista

Jorge Tartaglione advirtió que estas afecciones pueden circular en los pueblos azotados por los anegamientos y explicó por qué es crucial evitar el contacto con el agua contaminada

Varias localidades del centro del país registraron lluvias que superaron los 250 mililitros
El diluvio en el centro y oeste del país el fin de semana, a raíz del temporal de Santa Rosa, originó severas inundaciones en varias localidades que dejaron tras su paso no solo pérdidas materiales sino riesgos de enfermedades por la contaminación del agua.

En ese sentido, el doctor Jorge Tartaglione explicó en los estudios de LN+ cuatro afecciones “frecuentes” que las víctimas de los anegamientos pueden contraer si no toman los recaudos necesarios en estos momentos dramáticos.

Enfermedades por inundaciones
“Las consecuencias en la salud aparecen después que baja el agua. Baja el agua y aparecen grandes problemas. Tétanos, la gente puede lastimarse. Después se mezclan las napas, la napa del pozo ciego entra con el agua potable y puedes tener hepatitis A, que es la contaminación de agua con materia fecal. También puede aparecer cólera y leptopriosis por la orina de las ratas”, precisó.

Limpieza profunda

Frente a esta situación, recomendó evitar el contacto con el agua contaminada. En ese sentido, aconsejó la inoculación para prevenir las enfermedades mencionadas y una higiene extrema de los espacios alcanzados por el agua de las inundaciones.

Es crucial limpiar con profundidad los sectores de la vivienda alcanzados por el agua contaminada
“Hasta los juguetes de los niños tienen que ser lavados con lavandina. Hay que baldear toda la casa”, concluyó.

