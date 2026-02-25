¿Hay clases este lunes 2 de marzo? Qué se sabe del paro docente en Buenos Aires

El inicio de clases en la provincia de Buenos Aires está estipulado para este lunes 2 de marzo. Sin embargo, se anunció un paro docente para esta fecha, lo que podría demorar el inicio del ciclo lectivo 2026 en las escuelas bonaerenses.

Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación) llamó a un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo, que coincide con el inicio de clases de unas 15 provincias, incluida Buenos Aires. La decisión se tomó en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización del pasado martes 20 de febrero.

Esta medida de fuerza implica que no inicie del ciclo lectivo en la fecha estipulada y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. “Entre los ejes de este plan se encuentra la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa”, puntualizó el sindicato a través de un comunicado.

Además, ofreció un listado con los reclamos que impulsa Ctera con el paro nacional docente:

Convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente.

Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo.

Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación.

Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación.

Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos.

Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública.

Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo.

Suteba y Sadop se adhieren al paro nacional docente del lunes 2 de marzo Hugo Moujàn

Por su parte, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) ratificó su adhesión al cese de actividades que propuso Ctera. En un comunicado, reforzó que el ejercicio del derecho a huelga “es un derecho superior, no una licencia laboral”. En ese sentido, solicitó a quienes inicien tareas en un nuevo puesto laboral den aviso a la escuela en la que deban hacer toma de posesión el lunes 2 de marzo y notificar que van a ejercer el derecho a huelga. La institución educativa deberá realizar un alta administrativa en SUNA para cargar ese día consignando “adhesión al paro”. “Se efectúa la toma de posesión efectiva el primer día en el que se realicen tareas”, puntualizó el documento.

En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también convocó a un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo. “Reafirmamos que la democracia argentina se sostiene sobre tres pilares irrenunciables: Memoria, Verdad y Justicia, y expresamos el absoluto rechazo tanto al proyecto de Modernización Laboral como a las iniciativas de reforma educativa impulsadas por el Gobierno nacional, por considerar que constituyen un grave retroceso histórico en materia de derechos laborales, educativos y sociales, que afecta directamente el presente y el futuro de la docencia, de la educación pública argentina y de toda la clase trabajadora”, detalló el gremio en un comunicado, en línea con Ctera y sus reclamos.