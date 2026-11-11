¿Hay vuelos afectados en Ezeiza por la despedida del Papa hoy?

El papa León XIV parte este miércoles de la Argentina, luego de cuatro días de agenda cargada en la ciudad, provincia de Buenos Aires y Córdoba. En su última jornada, el Pontífice visita esta mañana el penal de Villa Devoto y luego celebra una misa multitudinaria en Luján. Finalmente, se traslada por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde viajará a Lima, la próxima escala de su gira por América Latina.

La partida tendrá consecuencias para quienes tengan vuelos programados para hoy. Según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina a LA NACION, el espacio aéreo de la zona permanecerá cerrado durante una hora antes y una hora después del despegue del avión de ITA Airways que trasladará al Papa a Perú. La restricción alcanzará tanto al Aeroparque Jorge Newbery como al aeropuerto de Ezeiza.

Operativo policial en los alrededores de la cárcel de Devoto por la visita del Papa Ricardo Pristupluk

El despegue está previsto para las 14. Por ende, las operaciones que estarán afectadas son las de los vuelos que salgan o aterricen entre las 13 y las 15. En paralelo, los vuelos programados para después de ese horario podrían registrar demoras por el reacomodo de cronogramas.

Cierre de la gira

El arribo al penal perteneciente al Servicio Penitenciario Federal será a partir de las 8. Luego se trasladará hacia el oeste del conurbano para encabezar la misa en la Basílica de Luján, donde se espera una multitud de visitantes.

Papa León XIV en Argentina. Ciudad de Luján a la espera del Papa. Santiago Filipuzzi

A esa ciudad bonaerense ya llegaron miles de fieles para pasar la noche y concentrarse en la Plaza Belgrano y alrededores, donde este martes se habilitaron los patios de la Basílica y la “Zona 0” por parte de las autoridades municipales. La ceremonia religiosa está prevista a partir de las 10.

La vigilia con jóvenes anoche en Palermo TIZIANA FABI - AFP

Según pudo saber LA NACION de fuentes del oficialismo nacional, habrá una comitiva del gobierno del presidente Javier Milei integrada al menos por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. Se sumarán diputados y senadores nacionales.

En tanto, el cantante Luciano Pereyra dará un espectáculo en homenaje al Sumo Pontífice. El artista contó que el hecho tendrá un significado especial, ya que se trata de su ciudad natal.

Cortes

Por la misa que dará el papa León XIV en Luján, el Acceso Oeste -que conecta PBA con la ciudad de Buenos Aires- tiene un corte total en ambos sentidos de circulación desde las 00. En este contexto, se espera una jornada caótica en cuanto al tránsito ya que la restricción durará más de 10 horas, hasta que finalice la presentación del Santo Padre.

movildiad

La interrupción, que se mantendrá al menos hasta las 10 -hora en la que comenzará la misa- responde a la organización de las actividades previstas para la jornada y afectará la circulación habitual de los vehículos que utilizan esta conexión para trasladarse entre ambos puntos. El corte alcanza a toda la traza de la autopista, con lo cual los conductores que usualmente utilicen este trayecto deberán cambiar de recorrido.

La concesionaria advirtió que se trata de una restricción que se da en consonancia con el operativo de seguridad por el Papa y expresó: “Planificá tus traslados. Informaremos novedades y reapertura por esta cuenta”.