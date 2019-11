El restaurante se jacta de tener el menú menos saludable de Las Vegas

13 de noviembre de 2019

LAS VEGAS.- Jenny tiene 32 años y trabaja como moza en Heart Attack Grill desde hace cinco, un restaurante de comida rápida que se jacta de tener el menú menos saludable de la ciudad: el combo se llama cuádruple by pass, y consiste en una hamburguesa de cuatro piezas de carne, 20 tiras de panceta, ocho rebanadas de queso cheddar, un tomate entero y una cebolla. Tiene 9982 calorías, y el 13 de abril de 2012 se llevó un récord Guinnes por ser la hamburguesa más calórica del mundo.

"Me gusta trabajar acá, es divertido", dice Jenny, que atiende en el salón vestida con un provocativo traje de enfermera, con la excusa de que el restaurante tiene una temática de hospital. Y así funciona: Antes de entrar al lugar, en la puerta hay una enorme balanza para que la gente se pese. Si el contador marca 160 kilos, o más, la comida es gratis.

Al ingresar, las enfermeras le dan un camisolín al cliente, como si fuera a internarse. De allí a la mesa, donde una enfermera toma el pedido, o la "prescripción médica". En la carta, todos los combos tienen nombre de la reconocida cirugía coronaria. Simple by pass, doble by pass, triple by pass, cuádruple by pass y así hasta el número 8, que según informan en el local es una hamburguesa que pesa casi 2 kilos, cuesta 24 dólares -pero el que quiera puede agregarle unas 40 tiras de panceta extra por otros 7 dólares más- y a la que se le calculan unas 20.000 calorías.

Paliza para el que no come

Los combos no se pueden compartir

Con excepción de la hamburguesa simple y el hot dog, ninguno de los otros combos se puede compartir. Es más, el "paciente" que no termina la comida tiene un castigo. Jenny va y viene por el salón del restaurante con una pala de plástico en la mano, de esas que se usan para servir pizza, controlando por las mesas que todos terminen su plato. Todos hacen su mejor esfuerzo, pero hay un límite y son muchos los que no llegan a terminar su hamburguesa. Entonces Jenny los acompaña hasta un rincón del restaurante mientras todos sacan sus celulares para filmar el momento. La paliza en la cola la da Jenny con su pala de plástico. Todos se ríen, como en un sketch que se define entre lo ridículo, patético y vergonzante. Al que come hasta el último bocado, lo van a buscar a la mesa en silla de ruedas.

Desde su inauguración, en 2005, el restaurante causó mucha controversia. Están los médicos que lo critican, los clientes que son fanáticos, los curiosos y turistas que solo van para conocer el lugar y sacarse fotos. Como David y su mujer, que llegaron a Las Vegas desde California y querían probar la experiencia. Cada uno se pidió una doble by pass. Dicen que no saben si podrán terminarla, pero que la hamburguesa está rica. Mientras, se sacan fotos al lado de un cartel que dice "Desde 2005, luchando contra la anorexia". Y se rien cuando descubren en un rincón de la carta que también ofrecen un menú vegano: cigarrillos, "cien por ciento libres de carne vacuna".

En distintas ocasiones, el restaurante tuvo apariciones en programas de la TV norteamericana como "Extrem Pig-outs", del canal Travel Channel; "All you can eat", de History Channel o "World's weirdest restaurantes", de Food Network Canadá.

Las calorías de una semana en un solo una comida

Un menú poco saludable

En esta misma ciudad se realizó la semana pasada el congreso Obesity Week, donde más de 5000 especialistas de todo el mundo se reunieron a discutir sobre cómo darle batalla a la obesidad, el Heart Attack Grill, en la esquina de 450 Fremont Street Nº 130, ofrece en una sola comida la misma cantidad de calorías que una persona debería consumir en toda una semana. O más.

En la zona donde está ubicado el restaurante transitan miles de turistas por día. Y se los puede escuchar mientras observan la fachada y sacan fotos. Para muchos es "un delirio". Otros dicen de manera rotunda que es una "vergüenza". Algunos se indignan mientras leen los carteles, como el que invita a comer gratis a las personas con obesidad. Otros se ríen y lo consideran "extremo".

Para Romina Campolo, una turista argentina de paseo en Las Vegas, el Hart Attack Grill es una muestra de "lo bizarro y extravagante que es todo en esta ciudad". Pero desde que abrió sus puertas que es un éxito. Primero en el estado de Arizona; ahora en Nevada, en Las Vegas. No importa la hora que sea. Siempre hay gente en las mesas, todos sentados con su camisolín y abriendo la boca tan grande como pueden para darle un mordisco más a esa montaña de hamburguesa.

Un dato más. En la entrada, hay un cartel que advierte que el restaurante puede ser malo para la salud. También aclaran que solamente se puede pagar en efectivo. No aceptan tarjetas de débito ni de crédito. La razón: "Porque podrías morir antes de que llegue la cuenta".