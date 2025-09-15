Hipertensión: un cardiólogo reveló el valor ideal de presión y cómo medirla para prevenir infartos y ACV

La “silenciosa” hipertensión arterial es el primer antecedente para el desarrollo de un accidente cerebrovascular (ACV), además de ser un factor de riesgo significativo para los infartos.

En ese sentido, el cardiólogo Jorge Tartaglione remarcó, en los estudios de LN+, la importancia del control de la presión arterial y el tratamiento adecuado de esta afección que sufren 1 de cada 3 adultos en la Argentina.

Hipertension

“Es algo silencioso, que no avisa. No da síntomas. No te cuenta, no te duele. Hay 11 millones de argentinos que son hipertensos. No es un número, es una enfermedad de la pared arterial”, advirtió.

Una proporción significativa ignora su condición y, por lo tanto, no recibe el tratamiento adecuado para prevenir complicaciones graves como infartos y accidentes cerebrovasculares.

En ese sentido, el especialista en el corazón alertó que el 35% de los adultos en país la padece. “El 40% la desconoce. Solo 2 de cada 10 personas están bien tratadas”, completó.

Valores normales

Consultado por los valores sanos de presión, para cualquiera persona, Tartaglione lo estimó por debajo de 140/90. “Lo ideal es 130/80. Si sos diabético y tenés problema del corazón: 130/80”, especificó.

Tartaglione compartió esta placa de los valores deseados y alarmantes de la presión arterial

Y agregó: “Lo más importante es su control. Está vinculado muy fuerte con el infarto y ACV". Aunque, el doctor remarcó: “Lo puedo tratar”.

“El tratamiento tiene 3 pilares. Uno es la alimentación, la actividad física y la medicación. Para llegar a la medicación, tengo que pasar por estos primeros. Con medicación sola no alcanza. Hay que bajar el consumo de sal (no solo agregada, sino pan, queso, caldo de cubitos y sal los dulces) e incrementar el consumo de potasio que está en las bananas, batatas, paltas, acelga. Hoy sabemos que ayuda una actividad física aeróbica sumada a una fuerza muscular liviana”.

Cómo medir la presión arterial

Si bien el doctor explicó que “uno puede heredar genéticamente una tendencia a que esa arteria no se pueda dilatar y entonces aumenta la presión dentro de la arteria”, destacó que la hipertensión “es prevenible”, y que basta con cuidarse y medirla.

“Tenés que conocer tu presión. Así como sabés tu DNI, tenés que saber tu valor de la presión”, enfatizó.

El modo correcto de tomar la presión

Asimismo, resaltó que en la comunidad médica se recomienda el uso de equipos oscilométricos para un control preciso de la presión arterial. “Son mejores que los manuales”. “Y no son tan caros”, agregó.

Sobre el cierre de su exposición, enumeró los pasos para una medición precisa.

“Tenés que hacerlo después de orinar y después tomar los medicamentos. Apoyás el brazo de costado, sin cruzar las piernas, la espalda bien puesta hacia atrás y el manguito lo pones a la altura del corazón. Hacelo dos veces a la mañana y dos veces a la tarde, con espacio entre las dos mediciones de dos minutos. El promedio es el valor de la presión arterial que vos tenés”, concluyó.