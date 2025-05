Horror en Villa Crespo | Habló la encargada del edificio donde vivían las víctimas: “Era una familia hermosa”

La encargada del edificio donde fue hallada muerta la familia Seltzer Leguizamón en su departamento en Aguirre 295, Villa Crespo, expresó su conmoción por la masacre este jueves por la mañana.

Ante distintos medios, incluidos, LN+, Paula, tras enterarse del trágico suceso, declaró, consternada: “Por las noticias me enteré. Conocía mucho a la familia. Eran hermosos todos”.

Encargada Villa Crespo

Las investigaciones preliminares apuntan que se habría tratado de un triple homicidio seguido de suicidio, presuntamente cometido por Laura Fernanda Leguizamón, madre de Ian e Ivo y esposa de Bernardo Adrián Seltzer.

Las declaraciones de la encargada del edificio se sumaron a las de otros vecinos y comerciantes de la zona que coinciden en que no hubo siquiera una señal o indicio del trágico final de esta familia del barrio porteño.

“Era un matrimonio normal”

En diálogo con LN+, Yamila, dueña de un local ubicado enfrente del edificio donde ocurrió la masacre, también manifestó su sorpresa, y compartió algunos detalles de su relación con la familia Seltzer.

“Cuando me enteré que eran él y ella y los hijos me cayó muy mal porque los conozco; me impactó mucho. Los padres venían solos, pero los chicos no entraban a comprar acá. Ellos compraban frutos secos y cereales. Era lo que más buscaban. Eran muy agradables los dos. Él era más conversador, siempre con una sonrisa. Me sorprendió mucho”.

La comerciante, además, dijo que la pareja parecía un “matrimonio normal” y que ni él ni en ella mostraron jamás “una actitud sospechosa”.

Asimismo, exhibió su angustia por la supuesta inacción del responsable de la salud mental de la asesina, Laura Fernanda Leguizamón, quién padecía problemas psiquiátricos.

Yamila

“Me parece impresionante que el médico no haya tomado otro tipo de acciones. Esto es grave (...) Uno no se vuelve loco a punto de cegarte a matar a toda tu familia de un día para el otro. Para mí acá algo falló”, afirmó.

Cómo fue el hallazgo

Los responsables de la investigación informaron que la empleada doméstica entró al departamento y encontró a Ian, el mayor de los hijos del matrimonio, en el piso del pasillo que desemboca al living, exánime y con múltiples heridas.

Además, detallaron que la madre, que fue hallada en el baño, tenía una puñalada en el corazón y no había heridas defensivas. En tanto, el padre apareció muerto en la cama con varias cuchilladas.

Aún deben descifrar por qué nadie en el edificio escuchó gritos en el momento de los crímenes y comprender con claridad cuál era el problema psiquiátrico que sufría la mujer y los eventuales signos de peligrosidad.