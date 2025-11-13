LA NACION

HPV: un especialista explicó por qué esta enfermedad de transmisión sexual no es exclusiva de las mujeres

El médico Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ donde manifestó que “este síntoma es el responsable de casi el 100% de los cánceres de cuello uterino, de ano y de garganta”

El médico Jorge Tartaglione derribó un mito sobre la vacuna contra el HPV
“La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) no es exclusiva de mujeres: es un mito falso”. De esa forma, el médico Jorge Tartaglione desterró en LN+ una creencia sobre esta enfermedad compuesta por una familia de virus que afecta a todas las personas independientemente de su género.

Se transmite sexualmente y la vacunación se da en niños y niñas de 11 años”, detalló Tartaglione. Además, detalló que la dosis figura dentro del almanaque nacional. En el estudio de LN+, el médico agregó: “Todos los que estamos acá tenemos HPV, porque existen más de cien tipos”.

Tartaglione y la vacuna del HPV
Según el Ministerio de Salud de la Nación, el HPV se clasifica en dos grandes grupos.

  • De bajo riesgo oncogénico: generalmente se asocian con lesiones benignas, como verrugas y lesiones de bajo grado.
  • De alto riesgo oncogénico: son alrededor de 15 tipos y los más comunes son el 16 y el 18.
Las verrugas producidas por el HPV pueden aparecer en varias zonas del cuerpo
En relación a la cuestión etaria, el especialista expuso: “Si alguien viene y me dice: ‘Tengo 25 años y me quiero vacunar contra el HPV, ¿puedo?’ Podés. Pero la palabra final siempre la tiene tu médico de cabecera".

El HPV y sus consecuencias

Esta enfermedad es responsable de casi el 100% de los cánceres de cuello uterino, de ano y de garganta”, explicó Tartaglione, y agregó: “Si el cáncer se contagia, esta es una forma”.

Pese a recalcar que el HPV afecta a ambos géneros, el médico apuntó: “La peor parte se la llevan las mujeres”.

Límites y alcances de la vacuna

Cuando se administra en las edades recomendadas, la vacunación protege contra la infección por el HPV, previniendo el desarrollo de enfermedades asociadas como verrugas genitales y cánceres. La estrategia de vacunación más recomendada es una única dosis a los 11 años.

En caso de no haber recibido la vacuna a la edad correspondiente, la misma está disponible para las mujeres nacidas a partir del año 2000 y los varones nacidos a partir del año 2006 y que tengan menos de 26 años al momento de la vacunación.

Once años: esa es la edad recomendada para la inoculación
En caso de no haber realizado o completado el esquema de vacunación:

  • Única dosis de vacuna hasta los 20 años.
  • Dos dosis (0 y 6 meses), en caso de inicio de esquema entre los 21 a 26 años.

Como estrategia adicional se recomienda la vacunación contra el HPV para personas que tengan entre 11 y 26 años y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

  • Tener VIH
  • Haber sido trasplantadas
  • Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
  • Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)
  • Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
  • Con Dermatomiositis (DM)
  • Con otras enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras

El esquema para estas personas es de 3 dosis (0, 2 y 6 meses).

