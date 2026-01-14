US$1.000.000: quién es la maestra argentina elegida entre los 10 finalistas del premio al mejor docente del mundo

Entre 5000 postulantes de 139 países, la argentina Gloria Cisneros, maestra de primaria de la escuela EEP N°793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” de la localidad de Taco Pozo, en el Impenetrable chaqueño, fue seleccionada entre los diez finalistas para el mayor premio internacional a la docencia.

El Global Teacher Prize es organizado anualmente por la Fundación Varkey, una entidad sin fines de lucro que dirige el proceso de postulación, evaluación y selección a través de jurados internacionales, en asociación con la Unesco como socio institucional. La recompensa es de US$1.000.000, financiado por el grupo educativo privado GEMS Education.

Los docentes que se presentan al premio son evaluados por sus prácticas de enseñanza, su capacidad de innovación para superar los desafíos locales, la obtención de resultados del aprendizaje, su impacto en la comunidad más allá de la escuela, su contribución para la formación de ciudadanía global, su aporte a la mejora de la profesión docente y el reconocimiento de instituciones externas.

Todos esos requisitos fueron valorados en Gloria Argentina Cisneros. Tiene 39 años y, desde hace nueve, recorre en moto caminos de tierra que cuando llueve se vuelven intransitables, desde su hogar en Taco Pozo hasta la escuela, donde vive de lunes a viernes. Cumple las funciones de directora, maestra, cuidadora, administradora y líder comunitaria. Los chicos que concurren llegan desde hogares rurales, atravesados por la pobreza estructural, sin agua potable ni servicios básicos, por lo que la escuela es comedor, contención y educación a la vez.

En ese contexto, Cisneros logró una hazaña. Llevó tecnología, paneles solares e internet. El método de aprendizaje es a través de la investigación a partir de proyectos creativos, utilizando la última innovación de la IA. A la vez desarrolló el proyecto “La biblioteca en mi casa”, por el que los chicos llevan libros a sus hogares y los comparten con sus familias.

Son 15 alumnos, que cursan de primero a séptimo grado, quienes destacan en ferias de ciencias, con muchos egresados que continúan estudios terciarios. Esto es posible porque Cisneros consiguió becas para sus alumnos actuales y también para otros 35 estudiantes que viven en Taco Pozo, por acuerdos que ella procuró con ONG y donaciones.

En 2025, obtuvo el galardón de Mujer Destacada del año de la provincia de Chaco por establecer a la escuela como espacio para atender las emociones y brindar ayuda y contención a los niños y a las familias.

Ella recorrió todos los parajes en la jurisdicción de la escuela para escolarizar a todos los niños de la zona. Asimismo, extendió su tarea a conseguir donaciones para dotar de agua potable al edificio escolar y para lograr mejoras para las instituciones rurales cercanas. Por su labor recibió, en marzo de 2025, el galardón de Mujer Destacada del año de la provincia de Chaco por establecer a la escuela como espacio para atender las emociones y brindar ayuda y contención a los niños y a las familias.

Asimismo, organizó un contraturno diario para dar apoyo escolar, que admite a niños de 3 a 5 años como “oyentes” para prepararlos para primer grado. En su rutina agrega a su agitado día visitas a las familias de los chicos para asistirlos en sus necesidades, además de encontrar tiempo para capacitar a otros docentes e impulsar el aprendizaje permanente en la zona.

Hace un mes, se anunció que ella y Miguel Alejandro Rodríguez, profesor de educación técnica en la ET N°3 “María Sánchez de Thompson” de la ciudad de Buenos Aires, habían sido seleccionados entre los 50 prefinalistas GEMS Education Global Teacher Prize 2026. Y hoy se informó que Cisneros ingresó en el grupo de diez finalistas.

En comunicación con LA NACION, la maestra comentó: “¡Aún no lo puedo creer! Siento que el trabajo que realizamos los docentes de las escuelas rurales pudo trascender las fronteras de la adversidad y ser visibilizado y valorado. Ser parte de los diez finalistas significa creer que la educación transforma vidas y hace posible que los sueños se hagan realidad”.

Consultada sobre qué haría si ganara el dinero del premio, respondió: “Garantizar que el paraje cuente con acceso al agua para consumo, porque nos abastecemos de agua de lluvia. Además, construir una residencia estudiantil en Taco Pozo, que brinde a los alumnos rurales un lugar donde permanecer para terminar sus estudios superiores, y se conforme un equipo que les brinde contención y apoyo económico, pedagógico y emocional”.

Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey, destacó la selección de Cisneros como finalista del Global Teacher Prize. “Ella representa una gran oportunidad de celebrar a los docentes que, además de hacerse cargo de la gestión de la escuela, y no abstracta, sino de los chicos, consiguiéndolos becas para que sigan estudiando. Su coraje y valentía también son destacados, porque en soledad y con compromiso logró superar la tarea y enaltecer la profesión. Queremos celebrar, agradecer y poner en valor de la necesidad de una docente como Gloria”, dijo en diálogo con LA NACION.

El ganador se anunciará en el World Grovernments Summit, por celebrarse en Dubái, del 3 al 5 de febrero próximo.