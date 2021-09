Imágenes sensibles: murió una mujer y hallaron en su casa 50 gatos, dos perros y animales muertos

El 30 de agosto pasado por la tarde, Ezequiel “Kelo” Gorgone recibió una llamada pidiendo ayuda. Para él es algo normal. Cada vez que se presentan situaciones de maltrato animal en La Plata, alguien lo llama para que se encargue de rescatar a las mascotas.

Ese día Ezequiel se dirigió a una propiedad ubicada en la calle 25 al entre 67 y 68, en la capital provincial, para ver de qué se trataba. “La casa era un infierno por la cantidad de gatos que había”, dice a LA NACION el hombre, que si bien es coordinador de una cooperativa, desde hace más de 10 años se dedica a salvar animales.

Desde hace más de 10 años que Ezequiel se dedica a rescatar animales, tiene seis gallos de riña, 40 perros y 18 animales de granja que fueron salvados Cortesía Ezequiel “Kelo” Gorgone

Luego de hablar con la vecina que se había comunicado con él, y con autorización de la propietaria del inmueble, Ezequiel y cuatro personas más ingresaron al inmueble. “Fue horrible, ya subir la escalera fue un problema”, recuerda. Inmediatamente, el rescatista decidió grabar la situación. “Siempre agarro el celular, para no encontrarme con una escena que me perjudique”, aclara.

En el video, que fue publicado el lunes pasado por Ezequiel en el grupo de Facebook Animales perdidos y encontrados en La Plata, se puede ver a alrededor de 50 gatos viviendo en una casa que parece abandonada, cadáveres de animales y mucha suciedad. “Eso lo ves por todos lados, pero nunca tanto todo junto en un solo lugar. Es fuerte”, admite Ezequiel. El clip fue publicado sin sonido “por la cantidad de arcadas” que se oía de fondo de las personas que ingresaron al lugar.

Cómo es la casa de los 50 gatos y dos perros, donde su dueña convivía con animales muertos

En las desgarradoras imágenes se ve que el acceso a la vivienda es a través de una escalera en la que hay mucha basura, mugre y restos de materia fecal de los animales. En cuanto Ezequiel llega al recibidor, se ve una mesa con una docena de felinos. Luego, se ven distinguen bolsas de alimento para gatos y más animales. Todo el piso de la propiedad está cubierto de heces, mugre y platos de comida.

En cada habitación que entra, se puede ver decenas de gatos comiendo la poca comida que les queda, a la vez que se asustan al ver a quienes irrumpen en la vivienda. En la cocina del lugar se ven ollas y utensilios desordenados, almohadones tirados y nuevamente, más gatos. Además de los felinos, también había dos perros en el patio de la casa.

Asimismo, se llega a ver que varios de los animales fallecieron en el lugar, y es posible distinguir sus cuerpos esparcidos por la propiedad. “Había esqueletos de gatos comidos y con carne masticada”, detalla Ezequiel, dando a entender que los gatos, a falta de comida, comenzaron a comerse entre ellos.

El video fue publicado sin audio por las arcadas que se oyen de fondo Captura

La dueña

Sin embargo, lo más duro de la expedición no fue esa parte. Es que allí también vivía Patricia, la dueña de la propiedad. La mujer tenía 48 años y era personal docente, pero se encontraba en licencia psiquiátrica, y su estado era de total abandono.

“La señora estaba en la cama, desnuda y tapada con una frazada. A ella no la grabé”, relata Ezequiel, quien añade que al lado de la mujer, sobre la cama, había animales muertos, al igual que sobre las sillas. “Ella no se daba cuenta, desde hace años que estaba así, y los últimos dos meses se puso cada vez peor”. Patricia le pidió agua y le dijo que tenía frío. “Pero era imposible tocar algo de la casa, porque estaba todo roto, sucio y gastado. No se podía dejar a ella ahí en ese estado”, describe el hombre.

Luego de varios idas y vueltas consiguieron que Patricia fuera llevada en una ambulancia hacia una clínica, donde falleció al día siguiente.

Gatos en adopción

“Los animales estaban desnutridos, así que le llevamos alimentos”, rememora Ezequiel. La cantidad de felinos era tal, que resultaba imposible transportarlos a algún otro lugar para rescatarlos todos juntos.

Cada vez que hay maltrato animal, lo llaman a Ezequiel Cortesía Ezequiel “Kelo” Gorgone

Tras realizar publicaciones en Facebook y comunicarse con fiscalías, comisarías e instituciones para que se atendiera la situación de abandono de animales, Ezequiel logró que desde el municipio armaran un operativo para rescatar a los felinos.

El 2 de agosto, desde la intendencia organizaron un protocolo en la propiedad de Patricia, para entregar actas de adopción de animales a los vecinos que se acercaron al lugar. “Se dieron todos en adopción y en tránsito para adopción”, agradece Ezequiel, aunque admite que aún no están seguros de que no haya habido algún animal escondido en la casa, por lo que les dejaron comida para que se alimentara.

LA NACION