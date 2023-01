Mar del Plata: cruzaron un parque en auto para cortar camino en Playa Grande

escuchar

“No, Nico. No se puede, amigo”. Así, entre risas cómplices, le advertía un joven al conductor del auto en el que viajaban que el camino no era el correcto. Claro que no estaba bien lo que hacía el automovilista. El chofer avanzaba con su rodado sobre el Parque San Martín, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad balnearia de Mar del Plata, ubicado a metros de Playa Grande.

El video fue filmado y subido a las redes por los propios protagonista de un hecho que se destaca por la total imprudencia. Al parecer, de acuerdo a la imagen, los ocupantes del vehículo no parecían estar en las mejores condiciones, sobre todo el automovilista, para estar al mando de un vehículo.

Imprudencia vial en Mar del Plata: ¿un auto circulando por una plaza?

“Nico, no. Nicooooo”, le dijo al conductor uno de los hombres que viajaba en el asiento trasero mientras el rodado proseguía lento en su marcha a través del parque. “No se puede amigo. Estás flasheando. No se puede agarrar por ahí, boludo”, razonó, entre risas, el acompañante mientras.

Por fortuna, a lo largo de los 15 segundos que dura el video - que se habría tomado en las primeras horas de un día - no se ve gente alrededor caminando por ese reconocido espacio verde.

Más imprudencia en las calles

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende del Ministerio de Transporte, detectó en las últimas horas varios vehículos que circulaban por la autopista Panamericana sin patente y/o tapando parte del dominio para evitar multas.

La ANSV está, tiene buena vista y no mira para otro lado. La #patente no se mancha. pic.twitter.com/J8OoUL8W7r — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) January 22, 2023

Al momento de detenerlos, las excusas que deben escuchar los agentes de los infractores suelen ser de las más diversas. Uno de los hombres dijo que no tenía la patente puesta “porque estaba sucia”, y otro argumentó que “me la hizo hacer el chapista y arreglan los fines de semana”.

Las insólitas excusas de los que circulan sin patente: "Le queda muy suelta"

En los otros dos casos, uno dijo haber hecho la denuncia de extravío, pero no la llevaba en el auto y, por último, otro conductor que se dio cuenta del motivo por el cual lo paraban, y su justificación de no llevar la patente puesta fue que “le queda muy suelta”. La Ley Nacional de Tránsito establece dentro de los requisitos obligatorios para circular, que los vehículos deben tener las placas de identificación de dominio con las características y en los lugares indicados, que deben ser legibles y sin ningún tipo de aditamentos.

LA NACION