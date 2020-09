La zona de Alpa Corral, Las Albahacas y El Chacay es la más complicada por el fuego Crédito: Gza. Gob. de Córdoba

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 17:56

CÓRDOBA.- En el noveno día de incendios en la provincia, el frente de fuego más complicado es el de la zona de Alpa Corral, Las Albahacas y El Chacay. Los 32 grados de temperatura, las ráfagas de vientos que alcanzan los 80 kilómetros por hora y la sequía extrema dificultan la tarea de los bomberos

De hecho, por los fuertes vientos, los aviones hidrantes solo pueden trabajar con intervalos. La intendenta de Las Albahacas, Miriam Agüero, explicó que evacuaron a adultos mayores y a niños ante la peligrosidad de las llamas, que no lograron alcanzar ni producir daños en las viviendas.

"Prácticamente se han juntado los dos frentes: uno que bajó desde San Luis y que se une con Alpa Corral. Es imposible. No hay estrategia para combatirlo porque no se puede", detalló. Y agregó: "Muchos no salen de las casas porque quieren combatir el incendio. Los bomberos no dan abasto y quedamos rodeados por el fuego".

La intendenta explicó que todavía no pudieron hacer una evaluación sobre las consecuencias de los incendios, pero dijo que "ha sido un milagro que el fuego no provocara daños materiales" hasta el momento. "Pero todos los patios quedaron negros por las llamas", sostuvo sobre el frente que tiene alrededor de 15 kilómetros y que avanza desde el sector norte y el oeste.

Los bomberos también siguen trabajando en la zona de La Paisanita (cerca de Alta Gracia), donde aseguraron ese perímetro, como así también en la zona sur, en lo que respecta a Potrerillo de Larreta (también cerca de Alta Gracia), y en las áreas de Characato, Cruz del Eje, Candelaria, Oro Grueso y Cañada Honda, en el departamento Cruz del Eje.

Diego Concha, director de Defensa Civil, afirmó que se realizó un relevamiento y no hay ninguna casa afectada "porque se las ha podido proteger con personal de bomberos, con autobombas y kits forestales en camionetas".

Además, Bomberos continúan trabajando hacia el norte de Punilla, en la zona de La Cumbre, en Carpinteria y en el área de los Molles, desde el Río Pinto hacia abajo. Otro de los focos registrados es el de Pampa de Olaen hacia el sur, en el centro de Punilla,

En ese área, "siguen trabajando los 10 aviones hidrantes y los dos helicópteros, algunos pueden operar y otros, no dadas las condiciones meteorológicas. En total tenemos distribuidos, entre todos los incendios 350 bomberos voluntarios", dijo Concha.

El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, fue categórico sobre la participación de los vecinos en las tareas de extinción de los incendios: "Deben creer en sus bomberos voluntarios, sabiendo que todo combate demanda de una táctica, una estrategia y de una conducción, y que todos aquellos que tengan un ímpetu de solidaridad que quieran sumarse, que lo hagan con la conducción de los especialistas. Córdoba tiene, quizás, el más sólido sistema de bomberos voluntarios del país con un equipamiento logístico y tecnológico de última generación".

Conforme a los criterios de Más información