Feriado XXL: el turismo empezó a regresar a zonas afectadas por el fuego en Chubut y los operadores hacen una advertencia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Si bien los grandes incendios forestales que este verano afectaron cerca de 70.000 hectáreas y están entre los de mayor magnitud e intensidad de los últimos 50 años en la Patagonia norte, poco a poco la región vuelve a atraer al turismo. El fin de semana extralargo representó un incipiente regreso de los visitantes a diversos destinos de la cordillera chubutense, a casi 50 días del inicio del fuego en Puerto Patriada (El Hoyo) y de la propagación explosiva de las llamas en el Parque Nacional Los Alerces.

Aunque el voraz avance del incendio durante enero hacían parecer imposible que se reanudaran las actividades turísticas, lo cierto es que las intensas precipitaciones de la semana pasada resultaron un punto de inflexión en el combate del fuego: favorecieron el descenso de las temperaturas y el aumento de los valores de humedad relativa en los ambientes afectados, con un impacto positivo sobre los sectores activos. Así, permitieron la reapertura total de la ruta 71 y de los accesos a las prestaciones turísticas de la Zona Norte del parque nacional, que habían sido cerrados cuando comenzó a arder, a principios de enero.

Desde el viernes pasado están habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen, y en los ríos Arrayanes y Rivadavia se permite el uso de embarcaciones sin motor. Hasta ahora, el uso náutico recreativo de esos espacios estaba limitado por la operación de los aviones hidrantes y helicópteros.

Uno de los senderos que fue reabierto este fin de semana en Los Alerces Juan Mateo Aberastain Zubimendi

“Durante el fin de semana se incrementó la circulación de vehículos en la ruta 71 entre la Portada Centro y la Portada Norte, con un importante número de visitantes recorriendo los lugares habilitados para uso diurno y los diversos servicios alojativos y gastronómicos del parque”, indicaron desde el área protegida, donde el incendio forestal arrasó unas 16.000 hectáreas.

Maquinaria vial mantiene en buenas condiciones los caminos internos y los accesos secundarios a poblaciones y sitios recreativos. En tanto, las sendas habilitadas de la Zona Centro del parque nacional –como las que conducen a la cascada Irigoyen y a las pinturas rupestres– se abren a primera hora. Y los senderos de la zona afectada por el incendio y el sector de la pasarela del Río Arrayanes continúan cerrados preventivamente, hasta que se realicen las evaluaciones de seguridad correspondientes.

Punta Mattos, Playa El Francés y Portada Norte son actualmente las áreas de uso diurno de la Zona Norte del parque Los Alerces que se encuentran abiertas. Asimismo, los espacios destinados al pernocte y otros servicios asociados son el camping y lodge El Aura, el camping agreste Bahía Solís, las cabañas Pilmaiquen, el camping Tres Bahías, el camping organizado Lago Rivadavia y el camping Puerto Cañero. En esa zona también están habilitados el refugio Krugger (la excursión parte desde Puerto Limonao), así como el estacionamiento y la proveeduría de Río Arrayanes.

Turistas en el estacionamiento del sector balneario de Villa Futalaufquen Juan Mateo Aberastain Zubimendi

En la Zona Centro del área protegida, los servicios abiertos son: el kiosco Fuinque, el restaurante Lugar del Lago, el kiosco Futalaufquen, el autoservicio Futalaufquen, el camping Los Maitenes, el camping Rahue, el camping Las Rocas, el Club Bancarios, el camping Centinela, el camping Bahía Rosales Agreste y el camping organizado Tejas Negras, la hostería Quimequipan, el restaurante Pichón, el complejo Pucon Pai y las cabañas Rincón del Sol. En tanto, el camping agreste Río Arrayanes, el camping agreste Lago Verde y la hostería Cumehue permanecen cerradas.

“Estuvo muy bajo el porcentaje de visitantes este fin de semana, como mucho un 20%”, afirmó José María Rossi, del camping Los Maitenes. Añadió que no se trató de turistas ocasionales que se enteraron de la reapertura del parque, sino que “son clientes de nuestra costa de Chubut, de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Y mucha gente de Esquel y Trevelin, localidades vecinas”.

Guido, responsable del camping organizado Lago Rivadavia, coincidió en señalar que la afluencia fue pobre: “En los domos tuvimos 60% de ocupación, con 3 domos de 5 personas. El acampe fluctuó más o menos en el orden del 20%, porque tenemos 35 parcelas y tuvimos una ocupación de entre 6 y 7 por día. Sabemos que el resto de los colegas vivió una situación similar, con un máximo de 25% de plazas ocupadas”.

Mientras tanto, como el incendio en Los Alerces permanece activo en algunos sectores, se mantiene la estrategia integral de combate que se implementa desde el 5 de enero pasado. Según explicaron desde la Administración de Parques Nacionales (APN), “se continúan monitoreando las condiciones meteorológicas y del terreno en cada área de trabajo con el fin de garantizar la seguridad del personal”. Del operativo de combate del fuego participan unas 130 personas.

Las cuadrillas de brigadistas recorren por estos días las líneas de defensa en sectores remotos para detectar y suprimir puntos calientes, y evitar eventuales propagaciones de focos secundarios. Además, los medios aéreos se utilizan en el traslado y repliegue de personal, y para realizar descargas de agua en lugares específicos.

Los brigadistas continúan monitoreando las condiciones del terreno Juan Mateo Aberastain Zubimendi

Desde el área protegida añadieron que, en un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional, con un eventual escenario de simultaneidad de eventos complejos, “se solicita a la comunidad que se mantenga informada a través de los canales oficiales sobre los avisos y alertas, las medidas de prevención y las normas especiales de circulación vial en las zonas próximas al incendio”. En ese sentido, recordaron que la velocidad máxima en los caminos internos del parque nacional es de 40 km/h y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.

La reapertura de la ruta 71, que atraviesa el parque Los Alerces de norte a sur (desde Cholila hasta Esquel), resultó una motivación para algunos turistas que se encontraban paseando por la comarca andina. “Desde el sábado y hasta el momento, pasaron 40 personas por la oficina de informes. La mayoría están de paso, en dirección al Parque Nacional Los Alerces. En cuestiones de números, es bastante bajo en comparación a otras temporadas”, advirtieron desde Turismo de la localidad de Cholila, que se ubica en el ingreso norte al área protegida y también sufrió las consecuencias del fuego.

Sumaron que la mayoría de los visitantes son de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Mendoza y también de Chile. A la vez, algunos de los visitantes provienen de otros puntos de Chubut, como Trelew y Puerto Madryn.

Las tempraturas máximas rozaron los 20ºC en Los Alerces este fin de semana largo Juan Mateo Aberastain Zubimendi

Más allá de esos turistas “de paso”, lo cierto es que Cholila y sus cuatro valles –El Rincón, El Blanco, El Cajón y Villa Lago Rivadavia– experimentan una de las peores temporadas de verano de los últimos años. En Villa Lago Rivadavia, donde se concentran la mayor parte de las 300 plazas turísticas que tiene Cholila, las cancelaciones en los alojamientos resultaron una constante desde el comienzo del incendio.

“La afluencia de turistas este fin de semana fue muy mala. Planeábamos tener casi todo lleno, pero una familia que había reservado 3 habitaciones canceló por el tema del fuego. También se nos cayó una reserva para hacer cabalgata, así que quedamos sin nada”, contó a LA NACION Tristán González Branca, dueño del lodge La Pilarica, donde sufrieron decenas de cancelaciones a pesar de haber lanzado promociones en alojamiento.

Algo similar ocurre en la hostería Ruca Kitai, también en Villa Lago Rivadavia: “El finde estuvo flojísimo. Vino una pareja que ya había reservado hace tiempo, y amigos nuestros. Nada más”, se lamentó Alejandro Kitainik.

Más allá del movimiento de quienes visitaron este fin de semana la cordillera de Chubut, lo cierto es que todavía queda trabajo por hacer para que el incendio forestal en el parque Los Alerces esté finalmente extinguido. A partir de ese momento, y tal como lo subrayan los expertos, la restauración de las áreas afectadas debería promover el desarrollo ambiental, social y económico local.