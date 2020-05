Desde el observatorio Argentinos por la Educación impulsaron Internet Educativa. Este es un pedido realizado por especialistas en educación, líderes de movimientos sociales, rectores universitarios y otras personalidades de sectores e ideologías diversas, que busca asegurar la continuidad pedagógica Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

La pandemia del nuevo coronavirus profundizó la brecha entre aquellos que tienen la posibilidad de continuar con el proceso pedagógico a distancia, y los que no cuentan con una computadora o acceso a internet con el ancho de banda suficiente para esa tarea. Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación , el 19,5% de los alumnos en el nivel primario no cuentan con acceso a internet. Lo mismo sucede con el 15,9% de los estudiantes de secundario.

Desde el observatorio impulsaron entonces Internet Educativa, un pedido realizado por especialistas en educación, líderes de movimientos sociales, rectores universitarios y otras personalidades de sectores e ideologías diversas , que busca asegurar la continuidad pedagógica garantizando la conectividad. El petitorio, que está dirigido al Ministerio de Educación de la Nación, al Entre Nacional de Comunicaciones (Enacom) y empresas de telecomunicaciones , ya fue firmado por Juan Grabois, Graciela Fernández Meijide, Guillermo Jaim Etcheverry, entre otros.

"La escolarización que se lleva adelante durante la pandemia requiere de una condición que es cierto tipo de conectividad. La Argentina tiene una debilidad que hoy es esa, y es la distribución desigual de dispositivos y de diversa calidad de conectividad. La política que debió haberse tomado al comienzo, debería haber sido garantizar conectividad libre y gratuita en todo el país para alumnos y docentes", señaló Claudia Romero, doctora en educación e investigadora y docente de la Universidad Torcuato Di Tella.

La especialista indica que, por la falta de internet, se ha profundizado la desigualdad. "Hay que atender esta debilidad de nuestro sistema. De lo contrario, no solo se agravan las diferencias entre los que tienen acceso y los que no, sino que, además, muchos chicos van a abandonar la escuela. Se sabe que, en los sectores vulnerables, incluso en condiciones normales, muchos chicos de 15 o 16 años dejan el colegio y esto lo podría potenciar".

Alejandro Artopoulos, director de Investigación y desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, sostiene que esto no es solo un problema que afecta a los sectores más vulnerables, sino que la falta de conectividad durante la pandemia también afecta a las clases medias.

"Es fundamental poner en la agenda pública un plan nacional de conectividad educativa, que ponga a trabajar al Gobierno, a las empresas y organizaciones no gubernamentales. Esto no es solo un problema que afecta a los sectores más pobres, sino también a las clases medias que no tienen la conectividad necesaria para que todos puedan estudiar y trabajar en la casa. Incluso hay padres que no consideraban a la computadora como parte de la educación de sus hijos", dijo Artopoulos.

Mariano Narodowski, docente de la Universidad Torcuato Di Tella y ex ministro de educación de la Ciudad, entiende que la pandemia ha dejado a muchos desconectados, como si vivieran en los años 90.

"Si esta situación se hubiera dado hace 20 o 30 años, nos hubiéramos resignado a que nadie iba a tener contacto con sus docentes. Pero ahora esto no es así, aunque muchos quedaron en una situación similar a la que se hubiera presentado hace 30 años. Sé que es complejo, pero una solución sería lograr una conexión de emergencia a través de datos gratuitos. De lo contrario también temo que el abandono del colegio crezca considerablemente".

Al respecto, Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional dijo a LA NACION: "En el Ministerio estamos trabajando en dos modalidades: por un lado, la plataforma digital Seguimos Educando. Esta plataforma se navega de manera gratuita desde cualquier celular. También se está trabajando en la educación analógica. Ya se entregaron 18 millones de cuadernillos con actividades día por día para los que no puedan acceder a internet. Coincido en que este es un problema central. En un país tan desigual, la falta de conectividad profundiza esas desigualdades", señaló.